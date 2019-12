Jacopo Ottonello di Amici è fidanzato | baci con Greta in giro per Roma

gossipetv

(Di domenica 1 dicembre 2019)fidanzata, il cantante di19 in love per le strade didi19 ècone oggi la coppia si è riunita, dopo l’inizio del talent show. Il giovane cantante, che ha conquistato il banco sulle note di Shallow, è innamoratissimo e questo era già chiaro quando … L'articolodiconinperproviene da Gossip e Tv.

ElsaTropiano : RT @purplethatgirl: 'Jacopo io ti ammazzo' 'Ottonello' 'Jacopo come scrivi senza penna.' 'OTTONELLO.' #Amici19 - cmbabies : RT @purplethatgirl: 'Jacopo io ti ammazzo' 'Ottonello' 'Jacopo come scrivi senza penna.' 'OTTONELLO.' #Amici19 - cmbabies : RT @celestegitto00: 'Ottonello ma stai cantando o stai facendo finta?' Jacopo io ti adoro AHAHAHHAA Grazie Anna per averlo fatto cantare d… -