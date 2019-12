Il Segreto | spoiler | Fernando tiene in pugno Maria con la complicità di Dori

Il Segreto - spoiler 1 dicembre : Raimundo giura a Severo che la Montenegro è innocente : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato arrivata alla nona stagione, che ogni giorno colleziona sempre più telespettatori su Canale 5. Gli spoiler della puntata di domenica 1 dicembre, rivelano che Carmelo Leal sarà sempre più certo che Francisca Montenegro sia la responsabile della morte di Adela, tanto da meditare vendetta. Dall'altro canto, Raimundo Ulloa avrà un confronto con Severo Santacruz, dove giurerà che sua ...

Il Segreto - spoiler Spagna : Raimundo crede che Francisca sia segregata a La Habana : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate trasmesse dal 2 al 5 dicembre in Spagna, rivelano che Raimundo Ulloa comincerà a sospettare di Antonita e la marchesa Isabel. Il vecchio locandiere e Mauricio Godoy, infatti, sospetteranno che Francisca Montenegro sia segregata all'interno di un'ala della tenuta de La Habana. Il Segreto: ...

Il Segreto - spoiler al 15 dicembre : la Ramos muore cadendo in un dirupo : Grandi novità e colpi di scena continueranno a tenere con il fiato sospeso i fan de Il segreto che, anche nel corso delle prossime settimane, assisteranno a clamorosi retroscena. Dopo la morte di Adela, avvenuta in un tragico incidente d'auto, un altro personaggio si prepara a lasciare la tele novela iberica. Si tratta di Antolina che, come rivelano le anticipazioni, perderà la vita cadendo in un dirupo, nel tentativo di uccidere il marito ...

Il Segreto spoiler : Esteban in una lettera ammette di aver ucciso Adela e Maria Elena : I telespettatori italiani nelle prossime puntate de Il Segreto, scopriranno una verità inaspettata riguardo alla tragica fine di Adela Arellano (Ruth LIopis). Fernando Mesia (Carlos Serrano) non appena apprenderà che Irene Campuzano (Rebeca Sala) sta facendo delle indagini per scoprire chi ha causato il decesso della sua amica, si alleerà con Carmelo Leal (Raul Pena). Quest’ultimo su invito del figlio del defunto Olmo si scontrerà con Esteban ...

Spoiler Il Segreto al 6 dicembre : Maria va a vivere con Fernando : Una nuova settimana di programmazione ricca di colpi di scena attende i fan de Il segreto. Secondo quanto riportano le anticipazioni infatti, negli episodi in onda dall'1 al 6 dicembre, vedremo che Carmelo, disperato per la morte di Adela, sarà determinato a vendicarsi e si convincerà che la responsabile della manomissione dell'auto sia la Montenegro. Il sindaco quindi, farà fuoco contro la donna ma colpirà Mauricio, il quale farà scudo con il ...

Il Segreto - spoiler 29 novembre : Carmelo e il popolo danno l'estremo saluto all'Arellano : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra e trasmessa dalla domenica al venerdì sulle reti Mediaset. Gli spoiler della puntata in onda il 29 novembre, dalle ore 16:10 su Canale 5, rivelano che tutta Puente Viejo si stringerà attorno a Carmelo Leal per dare l'ultimo saluto alla povera Adela Arellamo. A tal proposito il sindaco chiederà a un meccanico d'indagare sullo strano incidente che ha coinvolto ...

Il Segreto spoiler al 6 dicembre : il Godoy viene ferito per difendere la moglie di Ulloa : Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 1° dicembre a venerdì 6 dicembre ci saranno tantissime novità da scoprire e numerosi colpi di scena. In particolare, il sindaco Carmelo Leal vorrà vendicarsi della morte di sua moglie e quindi deciderà di uccidere Francisca Montenegro. Però il piano del vedovo verrà ostacolato da Mauricio Godoy. Intanto, Elsa Laguna ...

Il Segreto - spoiler puntata 28 novembre : Irene e Adela vittime di un incidente d'auto : Giovedì 28 novembre su Canale 5, andrà in onda un nuovo ed appassionante episodio de Il segreto e che riserverà molti colpi di scena ai numerosissimi telespettatori. Una nuova tragedia starà per colpire Puente Viejo dato che, gli spoiler, rivelano che Irene e Adela saranno coinvolte in un bruttissimo incidente d'auto che sembrerà non lasciare loro scampo. Intanto Elsa si sarà sottoposta all'operazione al cuore e sembrerà che la stessa abbia ...

Il Segreto - spoiler al 6 dicembre : Mauricio salva la Montenegro dalla vendetta di Carmelo : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato trasmesso tutti i giorni sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda dal 1° al 6 dicembre, rivelano che Carmelo Leal deciderà di uccidere Francisca Montenegro, ma il suo piano verrà ostacolato da Mauricio Godoy. Elsa Laguna, invece, tornerà a Puente Viejo dopo il suo intervento al cuore. Il Segreto, puntate 1-6 dicembre: Carmelo indaga sulla morte di ...

Il Segreto - spoiler episodio del 27 novembre : l'operazione di Elsa è riuscita : Molti colpi di scena attendono i telespettatori de Il segreto anche nel prossimo episodio in onda nel pomeriggio di mercoledì 27 novembre su Canale 5. Secondo quanto riportano le anticipazioni, l'operazione al cuore di Elsa sarà perfettamente riuscita e le condizioni della Laguna saranno stabili. Mentre Isaac attenderà il suo risveglio, a Puente Viejo la Montenegro non riuscirà a placare la sua sete di vendetta contro Severo, arrivando ad ...

Il Segreto - spoiler al 29 novembre : Francisca fa manomettere l'auto di Irene e Adela : Gli spoiler della famosa soap opera Il Segreto riservano diverse sorprese per i telespettatori di Canale 5. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 25 a venerdì 29 novembre, Lola si renderà conto di essere molto innamorata di Prudencio, ma deciderà di non spingersi troppo oltre, inoltre, la donna penserà che sia meglio nascondere i suoi sentimenti a Francisca Montenegro. Nel frattempo, Maria Castañeda sarà parecchio turbata e ...

Il Segreto - spoiler Spagna : Isaac ed Elsa convolano a nozze dopo la morte di Antolina : Nei nuovi appuntamenti italiani de Il Segreto una delle telenovele più popolari della storia della televisione, non ci sarà più un triangolo amoroso che ha movimentato le trame per parecchi mesi. Si tratta di quello formato da Elsa (Alejandra Meco), Antolina (Maria Lima), ed Isaac (Ibrahim Al Shami), che verrà finalmente spezzato. L’ex ancella avrà la fine che meritava esalando l’ultimo respiro, e la sua uscita di scena permetterà alla Laguna e ...

Il Segreto - spoiler : Lola viene assunta da Marcela dopo l'addio a Prudencio : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera diventata un vero e proprio cult in Italia. Gli spoiler delle puntate in onda presumibilmente nel mese di dicembre su Canale 5, si soffermano su Lola Mendana, interpretata dall'attrice iberica Lucia Margo, entrata da poco tempo nelle vicende ambientata a Puente Viejo. Scendendo nel dettaglio, la ragazza diventerà la cameriera della locanda di Marcela Del Molino e di Matias Castaneda ...