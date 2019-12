Il Napoli crolla in casa col Bologna : annullato il pari di Llorente al 95? : Si affrontano quest'oggi alle 18 due delle squadre più in difficoltà del lotto di partecipanti al massimo campionato italiano, Napoli e Bologna: azzurri senza vittorie da...

Gazzetta : il muro del Napoli è crollato - Koulibaly nervoso e spesso indisciplinato : La difesa del Napoli fa acqua e questa situazione non fa altro che moltiplicare le difficoltà della squadra, scrive la Gazzetta dello Sport. Sono 15 le reti subite fino a questo momento, un risultato che forse lo stesso Ancelotti non aveva messo in cantiere quando aveva promosso a pieni voti il mercato. Si era parlato del muro difensivo che avrebbe rappresentato la coppia Koulibaly.Manolas, ma oltre le difficoltà di integrazione tra i due, ...

Bomba d?acqua su Napoli - tragedia sfiorata a Fuorigrotta : il costone crolla sulle case : Erano le 6.30 del mattino quando in via Zanfagna a Fuorigrotta s'è sfiorata la tragedia. Un'intera parete rocciosa è venuta giù dal costone di Cupa San Giovanni,...

Il Napoli Basket crolla a Rieti : esonerato Lulli - squadra affidata a Cavaliere 79-62 : La SS Napoli Basket ha sollevato dall’incarico di capo allenatore coach Gianluca Lulli. Lo scrive il club in una nota ufficiale. La squadra è stata affidata a Francesco Cavaliere. Sarà lui in panchina domenica 20 ottobre alle ore 18 al PalaBarbuto contro NoviPiù Casale Monferrato. La SS Napoli Basket, riconoscendo Gianluca Lulli di aver contribuito allo sviluppo del nuovo progetto Basket a Napoli, lo ringrazia per il lavoro svolto, ed ...