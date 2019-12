Bimbo di 19 mesi in pronto soccorso in stato di incoscienza | intossicato da hashish

Bimbo di 19 mesi intossicato dall'hashish - è in gravi condizioni. Denunciati i genitori : Un Bimbo di 19 mesi è arrivato ieri sera in gravi condizioni in ospedale a Roma per una presunta intossicazione da hashish. A dare l’allarme un medico del San Camillo. Sul posto la polizia che ha denunciato i genitori del Bimbo, un 39enne e una 25enne, e arrestato i fratelli della madre per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Durante una perquisizione in casa, gli agenti hanno trovato circa 200 grammi di cocaina e un ...

Bimbo costretto a dieta vegana : morto a 18 mesi/ Genitori arrestati : omicidio colposo : Bimbo di 18 mesi morto negli Stati Uniti: era costretto dai Genitori a dieta vegana. La coppia è stata arrestata ed è accusata ora di omicidio colposo.

Stati Uniti - impongono dieta vegana ai figli : Bimbo muore a 18 mesi - genitori arrestati : Morire a 18 mesi per colpa di un regime alimentare troppo rigido. È accaduto a Cape Coral, capoluogo della Contea di Lee, nello Stato della Florida. Ryan O'Leary di 30 e la moglie Sheila di 35 anni, vegani convinti, avrebbero imposto la loro dieta a base di frutta e verdura cruda anche ai figli. Una scelta insostenibile per il più piccolo di loro che è morto per alcune complicazioni dovute ad un grave stato di malnutrizione. I genitori sono ...

Nutrito solo con frutta e verdure crude - Bimbo muore di stenti a 18 mesi : genitori vegani arrestati : Il bimbo è morto a soli 18 mesi di vita per complicazioni legate alla malnutrizione. I due genitori sono stati arrestati per omicidio colposo per aver continuato ad alimentarlo solo con frutta e verdura nonostante pesasse meno di sette chilogrammi quando è deceduto. L'allarme è scattato quando la polizia ha notato che anche i due figli più grandi, di 3 e 5 anni, erano visibilmente malnutriti.Continua a leggere

“Non ero pronta a seppellire il mio Bimbo” : Symhir - 19 mesi - muore soffocato mangiando un panino : Il piccolo Symhir Penn è rimasto soffocato mangiando un sandwich di tacchino durante il pranzo in un asilo privato a Mesa, in Arizona, il 23 ottobre. La madre, Star Jones, afferma che il fornitore per i servizi di assistenza all'infanzia l'ha rassicurata al telefono che suo figlio stava bene. Ma quando è stato portato d'urgenza in ospedale, era già troppo tardi.Continua a leggere

Bimbo di 4 mesi con una rarissima malattia abbandonato in ospedale a Torino dai genitori : All’ospedale ostetrico-ginecologico Sant’Anna di Torino c’è un Bimbo di quattro mesi, affetto da una rarissima e al momento incurabile patologia della pelle, la Ittiosi Arlecchino, abbandonato dai genitori dopo la nascita. Il piccolo - come si legge oggi sul quotidiano La Stampa - è stato concepito con una fecondazione eterologa e avrebbe già superato la fase più acuta che, per quel tipo di malattia, ...

Babysitter spacca la spina dorsale del Bimbo di 4 mesi : “Volevo che smettesse di piangere” : Amy Godden, 21enne della Florida, è accusata di abusi aggravati su minore ed ora è detenuta in carcere senza cauzione. La ragazza ha mentito molteplici volte di fronte alla autorità, ricusando le proprie responsabilità, prima di ammettere quando accaduto nella sua abitazione di Daytona Beach.Continua a leggere

Naufragio Lampedusa - si cerca Bimbo di 8 mesi. Un migrante : “Lo avevo salvato - ho dovuto lasciarlo” : Scende a quattro il numero dei minori dispersi nel tragico Naufragio a poche miglia dalle coste di Lampedusa. Tra questi due bambini, uno di due anni e l'atro di otto mesi, ma mancano all'appello altre diciassette persone. Continuano le ricerche dei dispersi tramite gli elicotteri della Guardia Costiera, mentre le motovedette sono ancora in porto, ostacolate dalle condizioni di mal tempo.Continua a leggere

Madrid - Bimbo di 9 mesi muore in ospedale : dai medici dose di farmaci 10 volte superiore alla norma : Un bambino di nove mesi è morto il 19 febbraio scorso all'ospedale universitario Gregorio Marañón di Madrid presumibilmente a causa di un errore medico: al piccolo infatti sarebbe stata somministrata una dose massiccia di un farmaco, il micofenolato, che si utilizza per le terapie di pazienti sottoposti a trapianto di organi.Continua a leggere

Bimbo di 4 mesi trovato morto nella scarpata : “Lanciato e preso a bastonate dalla mamma” : Una mamma ha ammazzato il figlio di pochi mesi. È accaduto questa notte lungo la strada statale Telesina al km 44. La donna, di 34 anni, originaria di Campolattaro, era alla guida della sua Opel corsa quando è finita fuori strada andando a sbattere con il guard rail. Una volta scesa dall’auto ha preso il figlio e l’ha lanciato giù dalla scarpata, poi l’ha raggiunto per colpirlo con un pezzo di legno. Il convivente aveva denunciato ai carabinieri ...

Torino - si rovescia addosso una pentola con olio bollente : grave Bimbo di 18 mesi : A Giaveno, in provincia di Torino, un bimbo di 18 mesi si è rovesciato addosso una pentola contenente olio bollente con la quale la mamma stava cucinando sul terrazzo di casa. Ricoverato in rianimazione all'ospedale Regina Margherita, la sua prognosi è riservata. Sul fatto indagano i carabinieri.\\E' ricoverato in gravi condizioni un bambino di soli 18 mesi, che si è gettato addosso una pentola contenente olio bollente mentre si trovava sul ...

Bimbo di 10 mesi soffocato da un boccone mentre è al nido : morto dopo 24 ore di agonia : Tragedia in un asilo nido di Edimburgo, dove un Bimbo di soli 10 mesi è stato soffocato da un boccone di cibo, molto probabilmente frutta, ed è morto il giorno successivo nonostante gli sforzi dei medici per salvargli la vita. È successo martedì scorso al nido privato Bright Horizons di Corstorphine e ieri è stato dichiarato il decesso del piccolo. La struttura è stata chiusa per permettere agli inquirenti di svolgere tutte le analisi del caso. ...