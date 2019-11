Yeman e Neka Crippa | i fratelli azzurri del mezzofondo

Fonte : vanityfair

(Di sabato 30 novembre 2019), idel, idel, idel, idelPoche cose sono forti come il legame che c’è tra duehanno vissuto due vite quasi sovrapposte, dall’Altopiano etiope alle montagne del Trentino.biologici, adottati dalla stessa coppia italiana, insieme ad altri quattroe due cugini. Tutti insieme, da sempre e per sempre. E insieme hanno intrapreso una carriera sportiva che li ha portati a correre in salita e in pianura, conquistando titoli e medaglie. Il bronzo europeo per, nel 2018, il titolo di campione italiano di mezza maratona. Due, un solo destino. La vostra è una vita di corsa.: «Sì. Siamo tutti iabbastanza sportivi, chi ...