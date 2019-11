Torino | bomba in via Nizza | l’Esercito completa le operazioni di consolidamento

Torino. Domani disinnesco della bomba d’aereo della Seconda Guerra Mondiale : Torino si prepara per il disinnesco della bomba d’aereo della Seconda Guerra Mondiale emersa dagli scavi del teleriscaldamento. I guastatori

Bomba a Torino - domenica dalle 7 zona rossa chiusa per disinnesco : tutte le istruzioni : Per il disinnesco della Bomba dalla Seconda guerra Mondiale in via Nizza a Torino circa 9500 persone dovranno lasciare le loro abitazioni obbligatoriamente per tutta la giornata mentre altri 50mila che rientrano nella zona gialla potranno restare in casa, ma seguendo precise istruzioni dettate dalle autorità.Continua a leggere

Calciomercato - l’Inter prepara il colpaccio : i nomi per il Milan - bomba sul Parma e duello Torino-Genoa : Cresce sempre di più l’attesa per la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di dare indicazioni per le zone alte e basse della classifica, continua il duello tra Juventus ed Inter per lo scudetto, indicazioni anche per la zona Champions League e salvezza. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul Calciomercato, indicazioni per gennaio e giugno, ecco tutte le trattative nel dettaglio. IL VALZER DI PANCHINE ...

Domenica 1 dicembre circa novemila persone verranno evacuate da Torino per far esplodere una vecchia bomba : Domenica 1 dicembre circa novemila persone verranno evacuate dal centro di Torino per far esplodere una vecchia bomba che risale alla Seconda guerra mondiale. Il comune ha tracciato una zona rossa i cui residenti dovranno lasciare le proprie case, e

Bomba a Torino - 9mila persone coinvolte per disinnesco. Chiusi aeroporto e stazione treni : Sarà disinnescata domenica 1 dicembre la Bomba ritrovata la scorsa settimana durante gli scavi in via Nizza. I novemila residenti della zona rossa dovranno lasciare le case per 5 ore. Fermi i mezzi pubblici. I treni non potranno arrivare a Porta Nuova mentre lo spazio aereo sarà chiuso dalle 9 a termine delle operazioni.Continua a leggere

Bomba a Torino - 9mila persone coinvolte per disinnesco. Chiusa stazione treni - voli cancellati : Sarà disinnescata domenica 1 dicembre la Bomba ritrovata la scorsa settimana durante gli scavi in via Nizza. I novemila residenti della zona rossa dovranno lasciare le case per 5 ore. Fermi i mezzi pubblici. I treni non potranno arrivare a Porta Nuova mentre lo spazio aereo sarà chiuso dalle 9 a termine delle operazioni.Continua a leggere

Torino - trovata bomba bellica. L'artificiere : "100 kg di esplosivo" : Fabio Franchini Una bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stata rinvenuta in un cantiere del capoluogo piemontese. Il lavoro degli artificieri A Torino, all’incrocio tra via Nizza e Valperga Caluso, giace(va) indisturbata da settant’anni una bomba d’aereo inglese Mk 4 da 500 libbre. Durante i lavori per opere di teleriscaldamento nei condomini attigui, gli operai si sono imbattuti nell'ordigno bellico, lanciando l'allarme. E ...