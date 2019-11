Omicidio di Ana | la moglie dell' uomo che l' ha uccisa | ' Mio marito è una brava persona'

Blastingnews

(Di sabato 30 novembre 2019) Una tragedia che ha sconvolto l'intero paese, una ragazza giovane, buona, insicura, terribilmente in cerca d'affetto, Ana Maria La Piazza, ha trovato la morte in un rapporto che in sé non aveva nulla di affettuoso. Antonino Borgia, l'che ha confessato di averla, racconta dei loro incontri sporadici in macchina, del suo fastidio per l'attaccamentoa ragazza, la sua preoccupazione per eventuali conseguenze sulla propria famiglia. Ana aspettava un bambino, lo aveva detto ad Antonino, sperando che lui l'amasse davvero e si prendesse cura di lei. Antonino non voleva quel bambino, non voleva rogne, non voleva guai. La resa dei conti il 23 novembre, quando Ana ha continuato a chiedere con insistenza: "Ma mi ami? Dillo se mi ami! Non ti frega niente del bambino"?...

