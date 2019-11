Malore alla guida | automobilista muore sulla 131 a Sanluri

Napoli - Malore alla guida : accosta l'auto e muore. Lo trovano senza vita al volante all'incrocio : Colto da malore alla guida, muore 68 enne a Marano nel napoletano. L'uomo, A.R., residente a Secondigliano, era bordo di una Chevrolet quando all'altezza di via Casalanno, nel centro storico...

Colto da Malore in auto causa incidente e da allarme - 70enne muore dopo ricovero : Pescara - Avverte un malore mentre è alla guida, fa un incidente, riesce ad allertare i soccorsi e viene trasportato in ospedale, dove muore poco dopo il suo arrivo. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla variante alla strada statale 16 che collega Montesilvano a Francavilla al mare, poco prima della galleria San Giovanni. La vittima è un 70enne originario di Bisceglie (Bat) e residente a Montesilvano. Sul posto sono ...

Colto da Malore in auto causa incidente e da allarme - 70enne muore dopo ricovero : Pescara - Avverte un malore mentre è alla guida, fa un incidente, riesce ad allertare i soccorsi e viene trasportato in ospedale, dove muore poco dopo il suo arrivo. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla variante alla strada statale 16 che collega Montesilvano a Francavilla al mare, poco prima della galleria San Giovanni. La vittima è un 70enne originario di Bisceglie (Bat) e residente a Montesilvano. Sul posto sono ...

Giorgio Tirabassi vittima di un Malore : è ricoverato - la situazione non sarebbe allarmante : Grandissimo spavento ieri sera per tutti i fan dell'attore Giorgio Tirabassi, il quale è stato colpito da un malore mentre era impegnato con la presentazione del suo film 'Il grande salto' nell'Aquilano. La notizia ha fatto subito il giro del web e della rete ed è stata riportata da tutte le testate giornalistiche, le quali hanno parlato di un infarto che avrebbe colpito il celebre attore e, in un primo momento, si parlava di una situazione ...

Claudio Cecchetto - Malore per il produttore alla presentazione dell’album di Benji e Fede : Claudio Cecchetto, produttore musciale, si è sentito male durante una serata all’hotel Nhow di Milano. L’ex deejay e inventore del Gioca Jouer era ospite della presentazione dell’ultimo lavoro di Benji e Fede, “Good vibes”. è stato subito soccorso e sul posto è intervenuta un’ambulanza. Ancora non si conoscono le sue condizioni di salute né di che malore si sia trattato. Il giorno prima c’erano stati i funerali ...

Claudio Cecchetto colpito da Malore alla presentazione di Benji e Fede : il giorno prima c’era stato il funerale della madre : Claudio Cecchetto si è sentito male giovedì sera a Milano mentre stava partecipando come ospite alla presentazione dell’ultimo lavoro dei giovani cantanti Benji e Fede, “Good vibes”. Il produttore discografico e disc jockey è stato subito soccorso e sul posto è intervenuta un’ambulanza. Ancora non si conoscono le sue condizioni di salute né a cosa sia dovuto il malore, il giorno prima c’erano stati i funerali della ...

Sassari - Malore mentre balla al matrimonio in discoteca : Enrica Bianco muore a 29 anni : Una ragazza di soli 29 anni è morta questa notte a Castelsardo, in provincia di Sassari, dopo aver accusato un malore. La giovane si trovava in discoteca con alcuni amici e parenti per festeggiare un matrimonio, quando, all'improvviso, ha accusato un malore. Inutile ogni tentativo di soccorrerla.Continua a leggere

Malore mentre è alla lavagna - 16enne muore in classe a Salerno : muore in aula a 16 anni. Tragedia, questa mattina, all'istituto Genovesi-Da Vinci di Salerno. La studentessa - che frequentava la quarta - si trovava in classe quando è stata colta da un...

Stroncato da un Malore! Cristian Zanetti muore davanti alla famiglia : L’improvviso malore, quindi la corsa in ospedale e poi il ricovero. Ma il suo cuore ha ceduto a soli 49 anni. Cristian Zanetti è morto domenica notte all'ospedale dell'Angelo di Mestre in seguito ad arresto cardiaco, lasciando la moglie e i due figli. Era uno dei runner della Biotekna di Marcon, in provincia di Venezia, sempre in forma, ma la sua vita si è spenta davvero troppo presto. “Un fulmine a ciel sereno, ho faticato a credere che fosse ...