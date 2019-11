Lecce | infermiera 32enne travolta da un' auto a Poggiardo | donna morta sul colpo

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 30 novembre 2019) Non ce l'ha fatta Tatiana Renna, un'di 32 anni originaria di Cellino San Marco (Brindisi), che nel tardo pomeriggio di ieri, 29 novembre, è statada un'sulla strada provinciale che collega Maglie a Castro, nelse. La, da quanto si apprende, era in bicicletta e si stava apprestando ad attraversare un incrocio. Il sinistro si è verificato in territorio di, dove la Renna si era trasferita da poco poiché aveva vinto un concorso al 118. Un destino davvero triste quello dell', che era molto conosciuta proprio a Cellino, cittadina famosa per aver dato i natali al cantante Albano Carrisi....

