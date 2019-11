Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 30 novembre 2019) “Non mi sognerei mai di concepire una norma con spirito punitivo”, con queste parole Alfonsoprova a tranquillizzare i magistrati, dal palco del congresso dell’Anm a Genova. Il presidente del sindacato delle toghe, Luca Poniz, ieri aveva messo in guardia da interventi legislativi di tipo punitivo. “Avrebbero l’effetto di un pugno sul tavolo - aveva detto - “che fa rumore ma non dà soluzioni”.Ma il primo nodo da sciogliere sul fronte giustizia in questi giorni è quello della riforma dellache entrerà in vigore dal primo gennaio. Il Pd insiste per il rinvio, ma, dal canto suo, non cambia idea: “L’entrata in vigore della riforma dellaè il primodi civiltà”, ha detto il Guardasigilli, assicurando che i problemi paventati dalla ...

cristinapasque : RT @LaNotiziaTweet: Il nodo #prescrizione. Sulla giustizia il #Pd al bivio tra il Governo e Berlusconi. #Bonafede: 'Stiamo lavorando per tr… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Bonafede: 'Sulla prescrizione fatto un passo di civiltà. Sul processo penale troveremo soluzioni' - HuffPostItalia : Bonafede: 'Sulla prescrizione fatto un passo di civiltà. Sul processo penale troveremo soluzioni' -