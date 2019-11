NCAA – Prima sconfitta per Texas Tech contro Iowa | Davide Moretti non incide

Fonte : sportfair

(Di venerdì 29 novembre 2019)dopo 5 vittorie consecutive per: i Red Raiders sconfitti da. Solo 8 punti perDopo cinque vittorie consecutive, arriva il primo stop stagionale perche nel primo match del “Continentale Tire Las Vegas Invitational”è costretta a cedere per 72-61 in favore degli avversari. Un match complicato, soprattutto dal punto di vista offensivo, in cui i Red Raiders hanno avuto tante difficoltàla zona avversaria e hanno trovato poca fortuna nel tiro da oltre l’arco. I primi due punti del match sono firmatidalla lunetta, ma il primo tempo non è sicuramente nel segno dei Red Raiders che soffrono tantissimo la zona e l’intensità difensiva die collezionano 7 palle perse e 20’ minuti veramente difficili al tiro. Dopo il primo periodo, la squadre di coach Beard, va al riposo a -10, sul 36-26. Nel ...

