Malta | omicidio Caruana | in migliaia protestano contro il governo cantando “Vaffanculo”

Il governo di Malta non darà la grazia all’imprenditore Yorgen Fenech - coinvolto nelle indagini sull’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia : Il governo di Malta ha respinto la richiesta di grazia fatta da Yorgen Fenech , imprenditore maltese arrestato la scorsa settimana nell’ambito dell’indagine sull’omicidio della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia , uccisa in un attentato esplosivo nell’ottobre del 2017. Fenech successivamente aveva ottenuto

Malta - omicidio giornalista. Premier Muscat non si dimette : “In carica fino a chiusura indagine” : "Ho preso l'impegno di chiudere questo caso sotto la mia responsabilità", ha detto Muscat al termine di un riunione urgente del governo, in merito al caso dell' omicidio di Daphne Caruana Galizia: "Il fatto che siamo andati così avanti significa che le indagini non sono state compromesse".Continua a leggere

Malta - omicidio giornalista Caruana Galizia : ai killer 150mila euro - l’Ue invia missione urgente : Dopo gli arresti e le dimissioni nel governo maltese in relazione all'inchiesta sull'assassinio della giornalista Daphne Caruana Galizia, il Parlamento europeo ha deciso di inviare una missione urgente a Malta per fare luce nella terribile vicenda. Secondo quanto ricostruisce il Times of Malta, era di 150mila euro il prezzo pagato ai sicari per uccidere la giornalista.Continua a leggere