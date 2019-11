Forti | in cella da 20 anni Le Iene | Troppi dubbi ​su processo e movente

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 30 novembre 2019) Francesca Bernasconi Enricoè rinchiuso in una prigione di massima sicurezza nelle paludi infestate di alligatori delle Everglades Chicoè accusato di omicidio e da 20sconta la pena negli Usa. Mistero sul suo caso, trae prove mancanti. Di Maio: "Ci muoviamo per il suo rilascio" Sembrano esserci nuovisul caso di Chico, il velista e produttore televisivo italiano, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti. Da 20si trova in carcere, ma dal giorno del suo arresto non ha mai smesso di dichiararsi innocente. La vicenda Enriconasce a Trento nel 1959. Partecipa a 6 mondiali e 2 europei di windsurf e, nel 1990 partecipa al programma Telemike, grazie al quale vince una cifra importante. Una volta ritiratala, decide di trasferirsi negli Stati Uniti, dove si reinventa produttore televisivo. Nel febbraio del 1998 muore, assassinato sulla ...

