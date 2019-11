C’è una startup in Italia che fa diagnosi con un solo fascio di luce

C’è stata una sparatoria sul London Bridge - a Londra : Poco dopo le 15 di venerdì il London Bridge, uno dei principali ponti di Londra, è stato chiuso dopo una sparatoria. La dinamica dei fatti non è chiara, ma diversi testimoni stanno scrivendo sui social network di aver sentito colpi

C’è una grave crisi nella Repubblica Democratica del Congo : Ebola, morbillo, attentati islamisti quasi quotidiani e scontri tra popolazione e caschi blu delle Nazioni Unite

Ue - Trasparency stila la classifica degli europarlamentari con i redditi extra più alti. E C’è una sorpresa che riguarda Berlusconi : Due mesi fa, Transparency international ha pubblicato la classifica degli europarlamentari con redditi da attività extra, oltre quella da europarlamentare, e gli importi dichiarati dagli stessi [qui tutti i dati]. È interessante consultare i vari grafici e le informazioni messe online dall’organizzazione, che combatte la corruzione e i conflitti di interesse, per rendersi conto con pochi clic per ogni paese quali siano i partiti e gruppi ...

La7 - Travaglio : “Pd e Italia Viva contro prescrizione? Dicono le stesse cose di Salvini - ma la legge C’è già. È una polemica lunare” : “La polemica del Pd e di Italia Viva sulla prescrizione? Si sta assistendo a un dibattito lunare, perché è già in vigore dal 1 gennaio 2020 una legge dello Stato, che tutti abbiamo invocato per 25 anni e che finalmente mette fine alla prescrizione almeno dopo la sentenza di primo grado”. Così, a “Otto e Mezzo”, su La7, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta gli ultimi scontri interni alla ...

Civitavecchia - il nuovo piano energetico passa dal gas. Per fortuna C’è un asso nella manica : Il 21 novembre, a un convegno pubblico a Milano, i rappresentanti di un comitato per la riconversione ecologica di Civitavecchia (Comitato Sole) hanno portato alla discussione un prezioso contributo per la riconversione della centrale a carbone in uno scenario senza fossili che riguarda l’intera area, comprese le attività portuali. La partenza di questa proposta innovativa viene dalla constatazione di un territorio falcidiato da percentuali ...

Un forte Terremoto atteso tra Italia - Balcani e Turchia nelle prossime ore/giorni : “Dopo Albania e Creta avremo certamente altri eventi importanti - C’è anche rischio Tsunami” : L’Europa sud/orientale, tra Italia, Balcani e Turchia, deve prepararsi ad altri forti terremoti come quello che ieri ha ucciso almeno 24 persone in Albania, ferendone molte centinaia di altre, secondo un affermato esperto ellenico. Il Prof. Ethymios Lekkas, infatti, ha previsto che altri terremoti di forte intensità probabilmente colpiranno l’area prossimamente. “avremo certamente una replica nell’ordine di 5.9 gradi Richter nelle prossime ore o ...

C’è stata una forte esplosione in uno stabilimento chimico di Port Neches - in Texas : C’è stata una forte esplosione in uno stabilimento chimico di Port Neches, in Texas. L’esplosione si è verificata la mattina presto e le persone che abitano nella zona sono state evacuate. Per ora non ci sono notizie di feriti, ma

Emma : “Sono stata fortunata. C’è chi ha combattuto il triplo di me e adesso è sottoterra” : Al settimanale ‘F’ le dichiarazioni della cantante reduce da una malattia che – dice – “invece di incattivirmi, credo mi...

Stranieri - tra reali e percepiti : per Eurispes gli italiani hanno una visione distorta - ma i media non c’entrano…. : Stranieri, tra reali e percepiti: per Eurispes gli italiani hanno una visione distorta, ma i media non c’entrano…. Articolo a cura di Francesca Ronchin Gli italiani sovrastimano la presenza di Stranieri in Italia e la responsabilità sarebbe dei media. La tesi è stata articolata dal Presidente di Eurispes Gian Maria Fara al convegno tenutosi a Napoli “Immigrazione, è ora di voltare pagina”, dove ha rilanciato i dati di uno studio pubblicato ...

Juventus-Atletico Madrid - C’è una tifosa super sexy allo stadium : Rihanna si gode la partita di Champions League : Le telecamere pizzicano una tifosa speciale presente all’Allianz stadium di Torino: la popstar Rihanna assiste al match fra Juventus e Atletico Madrid La Juventus vuole blindare il primo posto nella penultima sfida del Girone D di Champions League contro l’Atletico Madrid. I bianconeri, in vantaggio di 3 punti sui Colchoneros, potranno contare sul supporto del pubblico e di una tifosa d’eccezione. Le telecamere hanno ...

Conte su Alitalia : «Non abbiamo una soluzione di mercato a portata di mano» Il consorzio per il rilancio non C’è più : «Su Alitalia non abbiamo una soluzione di mercato a portata di mano», ha detto il premier Giuseppe Conte. Al momento rimane l’offerta di Fs e Delta, ma non c’è chiarezza

Piero Chiambretti torna con “La Repubblica delle Donne” : “C’è ‘La posta del cuore’ di Vittorio Feltri - mentre Massimo Lopez è una monaca politicamente scorretta” : Squadra che vince non si cambia. Dopo il successo di pubblico e critica con “#CR4 – La Repubblica delle Donne”, Piero Chiambretti – che proprio quest’anno segna il traguardo dei dieci anni in Mediaset – torna, da mercoledì 27 novembre in prima serata su Retequattro, con un cast rinnovato in parte, con new entry clamorose come Massimo Lopez nei panni della monaca di Monza 3.0. La trasmissione parte con 4 prime serate e due Best ...

Materia oscura - C’è una quinta forza nella Natura? L’ipotesi degli scienziati sulla misteriosa particella X17 : È l’obiettivo degli astrofisici, e non solo, che si esercitano in ipotesi anche molto affascinanti: rilevare finalmente la Materia oscura. E così la notizia di un possibile “mondo invisibile” che potrebbe esserne il nascondiglio sorprende e affascina gli scienziati. A fare da ponte tra il nostro mondo e quello oscuro, come riporta l’Ansa, sarebbe una nuova forza della natura. La quinta, oltre alle due forze nucleari, debole e ...

Ecco il luogo più inospitale del mondo : qui non C’è alcuna traccia di vita : (foto: Puri López-García) Una specie di inferno in Terra dove non esiste alcuna forma di vita. Nemmeno i tardigradi – che pure possono sopravvivere nello Spazio – ce l’hanno fatta a colonizzarlo. È il cratere vulcanico di Dallol, nel Nord-Est dell’Etiopia, dove si trovano stagni d’acqua bollente, super salina e ipercacida. Ne sono convinti i ricercatori di una collaborazione franco-spagnola, che hanno pubblicato le loro ...