ilfogliettone

(Di venerdì 29 novembre 2019) E' "Dio èe siPetrunya" il film vincitore delLux 2019 assegnato dal Parlamento europeo. La commedia della regista macedone Teona Mitevska, interpretata da Zorica Nusheva, uscirà nei cinema italiani il 12 dicembre. Disillusa e senza un lavoro, Petrunya si ritrova in un'affollata cerimonia religiosa riservata agli uomini: una croce di legno viene lanciata nel fiume e chi la recupererà avrà un anno di felicità e prosperità.Con aria di sfida, anche Petrunya si getta in acqua, riuscendo a prendere la croce per prima, nello scandalo generale: mai a unaera stato permesso di partecipare all'evento e tanto meno di vincere. Il film è un grido di libertà contro ogni pregiudizio, un film che unisc impegno e ironia in una storia tutta al femminile. Di fronte al Parlamento eurpeo la regista ha detto: "Penso sia mio dovere alzare la voce per parlare di problemi di cui ...

ilfogliettone : A 'Dio è donna e si chiama Petrunya' il premio Lux e poi in sala - - eramos_pobres : RT @FlyingFlying62: Dio mio, dio mio, questa donna è un verso e una 'oda', che la bellezza e saggezza infiora, che suscita amore e passione… - boywithIove : RT @HIRAlMONO: il mio credo il mio unico dio la mia unica regina la donna della mia vita principessa del mio cuore la più bella del mondo i… -