F1 | le 5 risposte che dovrà darci il GP di Abu Dhabi 2019

Su Twitter ora si possono nascondere le risposte “tossiche” : immagine: Pixabay Twitter migliora ulteriormente la qualità del dialogo sulla sua piattaforma implementando a livello globale una nuova funzionalità utile per nascondere le risposte ai tweet. “Ognuno dovrebbe sentirsi al sicuro mentre utilizza Twitter e per far sì che questo accada è necessario cambiare il modo in cui avvengono le conversazioni”, con questo proposito Twitter ha testato fino ad oggi la funzionalità Nascondi Risposta. Dai test è ...

F1 - le 5 risposte che dovrà darci il GP Brasile 2019 : Il Mondiale di Formula Uno 2019 si prepara per imboccare l’ultima curva della sua annata. Siamo pronti, infatti, per la 20ma tappa stagionale: il Gran Premio del Brasile. Si corre ad Interlagos, una pista che regala sempre spettacolo e sorpassi. Andiamo a vedere gli spunti più importanti della prova di San Paolo. 1 Dopo aver vinto il titolo Lewis Hamilton continuerà a spingere? Lewis Hamilton ha festeggiato il suo sesto titolo iridato, ma ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Valencia 2019 : Siamo giunti all’ultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2019. Il Circus saluta tutti in vista del prossimo campionato con la tappa conclusiva di Valencia sul circuito Ricardo Tormo. Una gara che non ha più molto da dire, ma che regalerà ancora qualche chance a livello di classifica, e per chi vorrà chiudere l’anno nel migliore dei modi. 1 Marc Marquez ritoccherà i suoi record? Ormai il campione del mondo non ha altri interessi in ...

Dl fisco - Confindustria : su evasione servono risposte meditate - no demagogiche : Il Direttore generale Panucci: il contrasto dell’evasione fiscale «necessita di strumenti vari e sofisticati» e dovrebbe «sempre partire dai lavori analitici già a disposizione del Governo». Non tenerne conto «rischia di generare soluzioni inutili, ispirate più da ragioni di gettito e dalla volontà di fornire risposte semplici e demagogiche, anziché dalla volontà di mettere in atto» un contrasto «reale e serio»

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP Malesia 2019. : Si conclude il trittico asiatico del Mondiale MotoGP 2019. Da Phillip Island, infatti, si sbarca sulla pista di Sepang per il Gran Premio di Malesia. Si annuncia un weekend interessante, con il meteo che dovrebbe mettere nuovamente lo zampino, ed i piloti della Yamaha che avranno molto da dire, andando alla caccia di Marc Marquez. 1 Marc Marquez ritoccherà ancora il libro dei record? Conoscendo il carattere del catalano, la risposta ...

F1 - le 5 risposte che dovrà darci il GP Usa 2019 : Si conclude la trasferta nord-americana dal Mondiale di F1 2019. Dal Messico si passa al Circuit of The Americas di Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti. Una prova interessante, sia perchè si disputa su uno dei tracciati più belli e vari del campionato, sia perchè gli spunti non mancheranno, su tutti capire se il titolo sarà assegnato proprio in Texas. 1 Lewis Hamilton vincerà il titolo ad Austin? Sì, Lewis Hamilton, a meno di clamorosi ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Australia 2019 : Prosegue il trittico asiatico del Motomondiale che, per l’occasione, sconfina in Oceania per il Gran Premio d’Australia 2019 di MotoGP. Nello splendido scenario di Phillip Island si disputerà una gara nella quale la Yamaha si gioca un jolly importante, ma occhio al solito Marc Marquez ed al meteo che parla di pioggia lungo tutto il corso del weekend. 1 Marc Marquez vincerà ancora? Ora come ora nessuno sembra poter opporsi allo ...

F1 - le 5 risposte che dovrà darci il GP del Messico 2019 : Il Mondiale di Formula Uno 2019 si prepara per la trasferta americana. Prima del GP degli Stati Uniti, infatti, si inizierà con il Gran Premio del Messico nel corso di questo fine settimana. Una gara che potrebbe regalare spunti importanti e, soprattutto, eleggere il nuovo campione del mondo. Andiamo a scoprire gli argomenti più importanti del weekend di Città del Messico. 1 Lewis Hamilton vincerà il titolo in Messico? Impresa non impossibile ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP del Giappone a Motegi : Il Mondiale MotoGP 2019 è pronto a sbarcare sul circuito di Motegi per il 17esimo appuntamento del campionato. Si correrà, infatti, il Gran Premio del Giappone. Il titolo mondiale è già stato messo in archivio, per cui la lente di ingrandimento andrà su altri spunti. Andiamo a conoscere i più importanti. 1 Marc Marquez proseguirà come un “cannibale”? Conoscendo il carattere del fresco campione del mondo la risposta non potrà che ...

Agenti uccisi a Trieste - che problema c’è a chiedere risposte certe alle autorità? : Chef Rubio nella polemica recente che lo ha riguardato non ha ragione, ma ragione da vendere. Anzi: le sue parole sulla tragedia di Trieste sono le poche sensate lette in un fiume di slogan e ipocrisie. Come è stato possibile che due sospetti in stato di fermo riuscissero a mettere a ferro e fuoco una questura? La vicenda è stata molto probabilmente una disgrazia legata, stando alle ricostruzioni, a una serie di sfortunate coincidenze, ma in ...