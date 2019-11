Crisi Climatica | WWF | “I giovani della community WWF YOUng in piazza con i Fridays for

I bambini sono i più colpiti dalla Crisi climatica : Il riscaldamento globale incide sulla salute umana dall’infanzia all’adolescenza, dall’età adulta alla vecchiaia, ma i bambini sono sicuramente i più esposti ai rischi. Leggi

Liceo Gullace - affrontato tema Crisi climatica : Roma – “Nessuno puo’ fare tutto, ma ognuno puo’ fare qualcosa, proprio come ogni singola goccia e’ indispensabile nell’immensita’ dell’oceano”. Cosi’ Raffaella Gagliardi, biologa esperta di crisi climatica, ha esortato questa mattina gli studenti e le studentesse del Liceo ‘Gullace’ di Roma a darsi da fare, in prima persona, per contrastare i cambiamenti climatici. Si tratta ...

#CambiamoAgricoltura : “Italia miope su Crisi Climatica e perdita di biodiversità” : “Possibilità per gli Stati Membri di porre la gestione del rischio a carico degli eco-schemi di fatto a spese del budget che invece dovrebbe sostenere le sfide climatico-ambientali dell’agricoltura europea, e nessuna percentuale minima di risorse per gli obiettivi ambientali, che dovrebbero però essere più ambiziosi. Sono queste in sintesi le proposte e richieste contraddittorie presentate ieri dalla Ministra italiana all’agricoltura, ...

Movimento Fridays for Future Italia : “Non chiamatelo maltempo - la Crisi Climatica è già qui” : “Da una settimana l’Italia è in ginocchio per un’ondata straordinaria di fenomeni meteorologici estremi. Venezia, Matera, Gallipoli, Firenze, Bolzano sono solo alcune delle numerosissime città flagellate da quello che la maggior parte dei media si ostina a chiamare genericamente ‘maltempo‘. Ma attribuire una serie di eventi di questa intensità e frequenza alla casualità, ai capricci del meteo, significa tacere che ...

Un’Alleanza per cambiare il mondo : Slow Food e il nuovo attivismo del cuoco - motore del cambiamento contro la Crisi climatica : Possono giocare un ruolo cruciale contro l’attuale crisi climatica, sensibilizzando gli avventori della loro osteria o del loro ristorante attraverso l’esperienza diretta, facendo loro gustare il piacere di un buon piatto che non pesa sull’ambiente e che ripaga il lavoro di chi ne ha prodotto gli ingredienti. Sono le cuoche e i cuochi, che in ogni angolo del mondo hanno l’occasione quotidiana di spiegare concretamente, cucinando con passione e ...

Affrontare la Crisi Climatica non solo è necessario - ma porta sviluppo : Ha a che fare con quanto è accaduto a Venezia ed è una buona notizia per l’Europa e per l’economia che la presidente della Commissione Ursula von del Lleyen abbia affidato il coordinamento degli Obiettivi per lo sviluppo Sostenibile al commissario economico designato dall’Italia Paolo Gentiloni. Affrontare la crisi climatica è una sfida di enorme portata che richiede il contributo delle migliori ...

Venezia mostra che l’Italia è nel bel mezzo di una Crisi climatica : L’acqua alta che ha sommerso la città è un sintomo emblematico di quanto la crisi climatica stia incidendo sulla fisionomia dell’Italia. Leggi

Venezia - Greenpeace : “Non chiamatelo maltempo - è la conseguenza della Crisi Climatica in corso” : “L’ondata di eventi climatici estremi che in queste ore sta interessando da nord a sud vaste zone dell’Italia non è maltempo, ma la conseguenza della crisi climatica in corso. E quanto sta accadendo a Venezia non è, purtroppo, altro che un drammatico esempio dell’emergenza che già viviamo ogni giorno sulla nostra pelle“, dichiara Luca Iacoboni, responsabile della campagna Energia e Clima di Greenpeace Italia. Greenpeace chiede al ...

Festa dell’Orto in Condotta : 21mila studenti di 860 classi in azione contro la Crisi climatica : Dieci azioni amiche del clima strettamente legate al cibo e all’orto, piccole accortezze da sperimentare a scuola per una settimana attraverso le attività didattiche e il gioco, che possono diventare una pratica quotidiana per tutto l’anno, anche a casa. È questo l’invito all’azione che Slow Food ha rivolto ai 21 mila studenti, dai 3 ai 14 anni, di 860 classi appartenenti a circa 250 plessi in tutta Italia in occasione della Festa dell’Orto in ...

Crisi Climatica - ANBI : in Italia una “situazione a chiazze” : “Le risorse idriche del Paese sono sempre più condizionate dall’andamento meteorologico, caratterizzato da eventi temporaleschi copiosi, se non violenti, ma localizzati“: lo afferma l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), analizzando lo stato delle portate di fiumi e bacini. “Al Nord, mentre i grandi laghi (Maggiore, Como, Iseo, Garda) sono tutti sopra la ...

I rischi della Crisi Climatica in Italia : calo del PIL fino al 10% e crescita delle diseguaglianze : Il cambiamento climatico indotto dall’azione umana rappresenta una delle grandi minacce e delle grandi sfide di questo secolo. Pur non essendo fra le aree più povere e vulnerabili, l’Italia è tuttavia, per la sua collocazione mediterranea, uno dei Paesi europei più esposti alla crisi climatica, un vero e proprio “hot spot” del clima. Proseguendo con il trend attuale di emissioni, l’Italia rischia di avere perdite di alcuni punti percentuali di ...

Crisi Climatica - l’Italia rischia fino al 10% di Pil : Il cambiamento climatico indotto dall’azione umana rappresenta una delle grandi minacce e delle grandi sfide di questo secolo. Pur non essendo fra le aree più povere e vulnerabili, l’Italia è tuttavia, per la sua collocazione mediterranea, uno dei Paesi europei più esposti alla Crisi climatica, un vero e proprio ‘hot spot’ del clima. Proseguendo con il trend attuale di emissioni, l’Italia rischia di avere perdite di alcuni punti ...

Contro la Crisi Climatica un manifesto per un'economia a misura d'uomo : La generazione Greta non ha bisogno di carezze ma di risposte. Un contributo italiano, per un’economia a misura d’uomo Contro la crisi climatica, viene dal manifesto di cui sono tra i primi firmatari come presidente della Fondazione Symbola con Ettore Prandini presidente Coldiretti, Vincenzo Boccia presidente Confindustria, Francesco Starace Amministrazione Delegato Gruppo Enel, Catia Bastioli Amministratore Delegato Novamont, ...

Il meteo-climatologo Luigi Mariani a MeteoWeb : “Non c’è alcuna Crisi Climatica - vari effetti positivi dal riscaldamento globale” : Luigi Mariani, agrometeorologo e meteoclimatologo che insegna all’Università di Milano, in un’intervista ai microfoni di MeteoWeb ha parlato di clima e riscaldamento globale in un momento in cui l’allarmismo sul tema ha raggiunto livelli molto alti. Il Prof. Mariani ha fornito un quadro molto chiaro, partendo dalle conoscenze attuali della climatologia fino al riscaldamento in atto e ai suoi effetti sulla Terra, che non sono solo ...