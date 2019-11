Assemblee Donne Consultori | presidio in Regione il 3 dicembre

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 28 novembre 2019) Roma – Dopo la manifestazione per chiedere la riapertura delo di via Silveri 8 a Roma, il Coordinamento delledelledeidi Roma e del Lazio lancia un nuovo, stavolta sotto la sede dellaLazio. L’appuntamento e’ per martedi’ 3alle ore 15. “A cosa servono i tavoli di discussione se si continuano a chiudere i? Accerchiamo la. Per ognio chiuso una barricata”, si legge sulla locandina con cui le, coinvolte da diversi mesi in un tavolo in, lanciano la mobilitazione. L'articoloinil 3proviene da RomaDailyNews.

