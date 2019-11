Un floppy disk firmato da Steve Jobs vale migliaia di dollari

L’esercito americano si appresta a dire addio ai floppy disk : (foto: Robert Gauthier/Los Angeles Times) I floppy disk ormai sono pezzi di modernariato, giusto? Eppure in questi anni in cui la maggior parte di noi è passata alle chiavette usb qualcuno non li ha mai abbandonati: l’esercito americano. Come testimoniato anche da diversi report, il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha continuato a servirsene per coordinare i bombardieri nucleari e i missili balistici, e solo nel 2017 ha ...