Tassa sulla fortuna | il fisco colpisce chi vince più di 200 euro

Tassa rifiuti - nel decreto fiscale possibile uno sconto sulla Tari per i redditi bassi : La novità, non ancora votata al Governo, riguarderebbe lo sconto sulla Tari, la Tassa sui rifiuti, contenuta in uno degli emendamenti del decreto fiscale 2020 e punterebbe a ridurre il costo di tale tributo per coloro i quali hanno redditi bassi. Qualora fosse approvata, tutti i comuni dovranno adeguarsi e recepire tale misura contenuta nell'emendamento del relatore del decreto legge fiscale e che diventerà effettiva una volta approvata dalla ...

Tassa sui rifiuti - arriva lo sconto sulla Tari : "Comuni obbligati" : Un emendamento al decreto legge fiscale prevede una riduzione della Tariffa della Tari nei casi in cui si verifichi una...

Londra - i Tories vogliono una sovratTassa del 3% sulla casa per gli stranieri : La proposta è di innalzare lo «stamp duty» di un 3% per raffreddare i valori delle case, spesso inaccesibili alla popolazione

Quei contatti tra Google e Casaleggio sulla web tax - la Tassa sgradita al M5s : Roma. Che si sia trattato di semplici doglianze, o al contrario di richieste esplicite, è difficile da dire. Molto più probabilmente, i contatti tra i vertici di Google e quelli della Casaleggio Associati sono rimasti un po’ sospesi, lì nel mezzo tra i due estremi dove poi si situa la gran parte del

Manovra - Antonio Misiani : "Avanti sulla Tassa contro i giganti del web". Dal Pd schiaffo a Mattarella : Questa mattina il sottosegretario al ministero delle finanze, Antonio Misiani, ha confermato l'intenzione del governo di implementare una web tax. Ad una domanda dei giornalisti a riguardo, il sottosegretario Pd ha risposto: "Il testo della bozza di bilancio è confermato. Non prevediamo cambiamenti"

"Via il Canone Rai" : la proposta di legge per eliminare la Tassa sulla tv : E' stata depositata oggi alla Camera dalla deputata M5s Maria Laura Paxia e stando alle prime informazioni punta a...

Tassa sulla plastica - "Libero" fa il calcolo pesando ogni grammo. Una stangata : ecco quanto paghi in un anno : Un euro al chilogrammo: a tanto ammonta la nuova imposta su contenitori e imballaggi di plastica prevista dalla Finanziaria 2020. In attesa di capire se durante il passaggio parlamentare l' importo rimanga tale o venga dimezzato come hanno chiesto alcuni esponenti dei partiti di governo, ho provato

Paolo Becchi sull'Ilva : "Gli italiani perdono il lavoro e questi infami discutono la Tassa sulla plastica" : L'addio di Arcelor Mittal all'ex Ilva di Taranto arriva come un fulmine a ciel sereno su un Movimento 5 Stelle allo sbando. In molti puntano già il dito contro Luigi Di Maio, ex ministro dello Sviluppo, e del suo successore (grillino) Stefano Patuanelli, entrambi avevano infatti promesso ai tarantin

La Tassa sulla plastica servirà a inquinare meno? : “Non demonizziamo la plastica”. Tanto più che il balzello rischia di produrre “un danno incalcolabile per la seconda manifattura d'Europa” con il risultato che “migliaia di posti di lavoro sarebbero a rischio e, peggio, non ci sarebbe neanche quest'effetto indiretto di spinta alla sostenibilità”. Lo sostiene in un'intervista al Corriere della Sera Antonello Ciotti, presidente del Corepla, il maggiore consorzio in Italia in cui è rappresentata ...

Come cambia la manovra 2020 : modificata la Tassa sulla plastica - rinvio per le auto aziendali : I cinque punti più controversi della Legge di Bilancio, le posizioni dei partiti della maggioranza e le modifiche possibili

Tassa sulla plastica - per Porro la pagano tutti gli italiani : 'Fino a 168 euro a persona' : Quella per il 2020 è una manovra finanziaria molto attesa in particolar modo per due motivi correlati tra di loro. Il primo è la necessità di scongiurare l'azionamento delle clausole di salvaguardia dell'Iva che comporterebbero l'aumento di questa imposta trasversale, l'altro è dove trovare le risorse per evitare che ciò che accadesse. Nicola Porro, nella sua consueta rubrica Zuppa di Porro, non ha usato giri di parole per manifestare le sue ...

Manovra - Salvini : “Raddoppia l’acqua minerale per via della Tassa sulla plastica - governo bugiardo” : Il segretario della Lega Matteo Salvini si scaglia contro la cosiddetta plastic tax, inserita nel documento programmatico di Bilancio approvato dal governo: "La tassa sulla plastica alla fine la paga chi va a fare la spesa. Non la paga Agnelli, la paghiamo noi. governo bugiardo: è questo l'aumento selettivo?".Continua a leggere

Lorenzo Fioramonti a PiazzaPulita sulla Tassa merendine : "Ecco perché veniamo derisi" : Ogni ospitata un mezzo disastro. Non a caso Lorenzo Fioramonti, il ministro grillino dell'Istruzione, è stato da tempo ribattezzato "il nuovo Danilo Toninelli". E quanto detto in studio a PiazzaPulita, ospite di Corrado Formigli su La7, altro non fa che confermare quanto premesso. Il gran teorico de

Arrivano sugar tax e Tassa sulla plastica - Salvini : “Sono boiate - in un momento di crisi massacrano le famiglie” : “La sugar tax e’ una boiata, come la tassa sulla plastica: in un momento di crisi non e’ il caso di tartassare le famiglie italiane, massacrare chi paga la cedrata al supermercato, o la bottiglietta di plastica“. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento da Perugia con “Dritto e Rovescio”, su Rete4. “Aver messo una tassa sulle bibite zuccherate per colpire lo zucchero va a colpire ...