Messina | sequestrata da Gdf maxi discarica abusiva | ' modificata morfologia territorio' 3

Messina : sequestrata da Gdf maxi discarica abusiva - 'modificata morfologia territorio' (2) : (Adnkronos) - Più in particolare, come documentato dalle indagini svolte, l’enorme abusiva discarica oggi cautelata, sita in località Gravitelli, in prossimità dell’omonimo torrente e di un noto eremo cinquecentesco, "è stata destinataria di molteplici rifiuti, identificabili in sfabbriciti, lateriz