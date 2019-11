Massimo Lopez e Tullio Solenghi : «Ogni volta che il sipario si apre è come se magicamente ci si ritrovasse tra parenti» : Torna a Roma, al Teatro Olimpico dal 4 all’8 dicembre, l’imperdibile spettacolo di Massimo Lopez e Tullio Solenghi prodotto e distribuito da International Music and Arts, arrivando a 300 repliche dopo due fortunatissime stagioni sold-out ovunque, con oltre 72mila biglietti venduti nella sola tournée 2018/2019. Con questo Show, di cui sono interpreti e autori, i due artisti tornano insieme sul palco dopo oltre 15 anni come vecchi amici che si ...

Piero Chiambretti torna con “La Repubblica delle Donne” : “C’è ‘La posta del cuore’ di Vittorio Feltri - mentre Massimo Lopez è una monaca politicamente scorretta” : Squadra che vince non si cambia. Dopo il successo di pubblico e critica con “#CR4 – La Repubblica delle Donne”, Piero Chiambretti – che proprio quest’anno segna il traguardo dei dieci anni in Mediaset – torna, da mercoledì 27 novembre in prima serata su Retequattro, con un cast rinnovato in parte, con new entry clamorose come Massimo Lopez nei panni della monaca di Monza 3.0. La trasmissione parte con 4 prime serate e due Best ...

Barbara D’Urso - siparietto hot con Massimo Lopez : «Non faccio sesso da tanto tempo» : Simpatico siparietto social far Barbara D’Urso e Massimo Lopez, direttamente dai camerini di Domenica Live. L’attore ha postato su Instagram un video di uno scambio di battute hot con la conduttrice, scandito da risate e doppi sensi. «Vorresti stare sul divano con me?», chiede Barbara a Massimo.«Sì, vorrei stare sul divano con te», risponde lui. «Cosa vorresti fare con me sul divano?», controbatte la D’Urso. «Una bella, grande, sonora… ...

Massimo Lopez e quel calvario sul palco : Avevo un infarto : Massimo Lopez racconta a Domenica Live il momento in cui si è sentito male, durante uno spettacolo a Trani... Può dirsi una nuova puntata piena di colpi di scena ed inaspettate rivelazioni quella di Domenica Live, andata in onda in data 6 ottobre. L'ultimo appuntamento tv del talk show domenicale condotto da Barbara d'Urso ha visto, tra i suoi indiscussi protagonisti, l'attore, comico, produttore e imitatore, Massimo Lopez, presentarsi in ...

Massimo Lopez A DOMENICA LIVE/ Video : "Anna Marchesini? La nostra amicizia era...' : MASSIMO LOPEZ ripercorre a DOMENICA LIVE la sua amicizia con Anna Marchesini. Il loro rapporto all'interno del Trio era infatti...

Massimo Lopez : "Anna Marchesini e Tullio Solenghi? Non abbiamo litigato" : prosegui la letturaMassimo Lopez: "Anna Marchesini e Tullio Solenghi? Non abbiamo litigato" pubblicato su Gossipblog.it 06 ottobre 2019 18:26.

Domenica Live - Barbara d’Urso choc su Massimo Lopez : “Ho ravanato…” : Barbara d’Urso a Domenica Live: “Ho ravanato nelle parti intime di…” Nella puntata di oggi di Domenica Live è stato ospite Massimo Lopez, uno dei volti del Trio assieme ad Anna Marchesini e Tullio Solenghi. Un Trio indimenticabile e assolutamente irripetibile. “Sì, io ho provocato lo scioglimento del Trio” ha confessato lui a Barbara d’Urso, “a un certo punto, negli ultimi anni, andavamo avanti ...

Massimo Lopez a Domenica Live/ Video : 'L'infarto? Ho pensato ai miei affetti e...' : Massimo Lopez a Domenica Live ripercorre ciò che è accaduto quando, qualche anno fa, è stato colpito da un infarto. Il suo racconto e la...

Domenica Live - Massimo Lopez si confessa a Barbara D'Urso : "Per un momento ho pensato di morire" : Massimo Lopez, ospite a Domenica Live di Barbara D'Urso ha raccontato la sua più grande paura. L'attore ha infatti avuto un infarto durante uno spettacolo teatrale. "Mi sono dato tempo e mi sono detto 'se questo dolore aumenta blocco tutto e chiamo l'ambulanza'. Il dolore è aumentato e ho dovuto chi

Massimo Lopez a Domenica Live/ Video hot : "in camerino con Barbara D'Urso le farei.." : Massimo Lopez a Domenica Live: Video e siparietto 'hot' con Barbara D'Urso nel camerino 'che le farei a questa donna...'.

Domenica Live/ Mercedesz Henger - Massimo Lopez e Cecchi Gori da Barbara d'Urso : Quali saranno i personaggi famosi in studio nel nuovo appuntamento con Domenica Live? Barbara d'Urso torna su Canale 5, ecco gli ospiti.