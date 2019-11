L’Inter si qualifica se | le combinazioni per gli ottavi

LIVE Italia-Repubblica Ceca basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : vantaggio ceco alL’Intervallo (29-33) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Repubblica Ceca avanti di quattro punti. Non basta finora una Cecilia Zandalasini da 12 punti. Da segnalare l’infortunio di Martina Crippa. 29-33 Vaughn viene trovata sotto canestro e firma il +4. 29-31 Vorackova chiude il contropiede. 29-29 Step back di Zandalasini. Timeout nella partita. Un minuto e mezzo alla fine. 27-29 Hejdova firma il break di 4-0 per la ...

Aggrediscono arbitro - il giudice sportivo squalifica L’Intera squadra! [DETTAGLI] : Non succede solo in Italia. Anche in altri paesi europei, purtroppo, accadono episodi sconcertanti relativi ad aggressioni ai direttori di gara. In quest’ultimo caso, il fatto è successo in Germania. Come riportato da Gazzetta.it, in Kreisliga C (la nostra Promozione), è andato in scena qualcosa che difficilmente si vede in un campo da calcio e nei successivi provvedimenti del giudice sportivo: è stata praticamente squalificata una ...

LIVE Italia-Malta 4-0 calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Cernoia due volte - poi Sabatino e Giugliano. Italia nettamente in vantaggio alL’Intervallo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Dopo venticinque minuti di fatica, l’Italia di Milena Bertolini sblocca la contesa contro Malta e nel finale di frazione dilaga andando a segno due volte con Valentina Cernoia e poi con Daniela Sabatino e Manuela Giugliano. Il primi tempo a Castel di Sangro si chiude quindi sul 4-0. Al momento il piano-partita, che prevedeva una larga vittoria, è rispettato. Vedremo se nella ripresa il ...

L’Inter si qualifica se : tutte le combinazioni per gli ottavi : L’Inter si qualifica se…non guarda agli avversari. Dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund, si complica la rincorsa alla fase ad eliminazione diretta per i nerazzurri di Antonio Conte. La strada verso gli ottavi è diventata ancora più difficile, ma diverse combinazioni di risultati possono premiare ancora la squadra interista. L’Inter si qualifica se… la classifica […] L'articolo L’Inter si qualifica se: ...

Champions League - L’Inter si qualifica agli ottavi se… Tutte le combinazioni : Dopo la sconfitta subita a Dortmund, il cammino verso gli ottavi per l’Inter si fa in salita: ecco Tutte le combinazioni La sconfitta subita a Dortmund contro il Borussia mette in salita il cammino dell’Inter verso gli ottavi di finale di Champions League, considerando come sono tre adesso i punti di svantaggio dai tedeschi, saliti al secondo posto. Mancano ancora due partite e nulla è ancora perduto, gli uomini di Conte sono ...

Quanto deve fare L’Inter per qualificarsi agli ottavi : le combinazioni : Quanto deve fare l’Inter per qualificarsi agli ottavi? Dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund, si complica la rincorsa alla fase ad eliminazione diretta per i nerazzurri di Antonio Conte. La strada verso gli ottavi è diventata ancora più difficile, ma diverse combinazioni di risultati possono premiare ancora la squadra interista. Quanto deve fare l’Inter […] L'articolo Quanto deve fare l’Inter per qualificarsi agli ...

LIVE Italia-Bielorussia 1-3 calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 in DIRETTA : azzurri sotto di due gol alL’Intervallo e costretti a rimontare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A sorpresa la Bielorussia chiude i primi venti minuti di gioco in vantaggio 1-3: in modo però meritato. Gli ospiti sfruttano un brutto avvio degli uomini di Musti per colpire ripetutamente sulle palle inattive. Di Krikun, Matveenko e Olshevski le reti bielorusse, mentre di Musumeci è la firma italiana che tiene aperto uno spiraglio al tentativo di rimonta di Ercolessi e compagni. 00’00 ...