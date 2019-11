Il mistero delle mucche col visore per la realtà virtuale

mistero sulla morte di Daniela Carrasco - “el Mimo” delle proteste in Cile : CileCileCileCileCileCileCileEcuadorEcuadorLibanoHaitiHaitiHaitiHong KongHong KongHong KongHong KongHong KongHong KongBarcellonaBarcellonaBarcellonaBarcellonaDaniela Carrasco era conosciuta come El Mimo, il mimo, per le strade di Santiago del Cile. La sua immagine è il simbolo della protesta che va avanti da più di un mese nelle strade del paese sudamericano. Daniela Carrasco è morta. È stata trovata impiccata a una recinzione il 20 ottobre. Per ...

Domeniche Bestiali – L’agguato all’arbitro sgualcendogli i vestiti e il mistero delle porte venete : “Si è perso il senso della misura”. Eh sì, tante volte osservando ciò che accade nel calcio in generale e ovviamente anche in quello dilettantistico questa frase viene tirata in ballo: in alcuni casi però con un significato tutt’altro che figurato, come si vedrà più avanti. E dalle misure si passa a nuove e originali forme di protesta nei confronti dei direttori di gara puntando sull’immagine. E poi le interviste impossibili, quelle ...

Retroscena Blogo : il mistero Antonella Elia a La Repubblica delle donne : Due mesi fa esatti dalle pagine di TvBlog vi abbiamo rivelato il Retroscena targato Blogo secondo cui Antonella Elia sarebbe in lizza per entrare fra le grazie di Piero Chiambretti per la seconda edizione de La Repubblica delle donne. Retroscena Blogo: Antonella Elia nuova opinionista de La Repubblica delle donne? Ex ragazza di Non è la Rai, valletta di Mike Bongiorno a La ruota della fortuna, ...

Roberta Ragusa choc : “Uccisa e gettata in un cassonetto”. Spunta il mistero delle chiavi di Antonio Logli : La vicenda risale alla notte tra il 12 e il 13 gennaio del 2012, quando Roberta Ragusa, 45 anni, scompare in pigiama dalla sua casa di Gello, frazione di San Giuliano Terme. Poco prima lei aveva capito che il marito la tradiva con Sara Calzolaio, vent’anni in meno di lui, che lavorava da sempre per la coppia come baby sitter dei figli e poi collaboratrice dell’autoscuola di famiglia. La vittima lo aveva scoperto sentendo una telefonata dell’uomo ...

Vaticano - risolto il mistero delle statue nel Tevere : chi è il ragazzo che ha provocato il Papa : "Quelle statue vanno contro il primo comandamento: non avrai altro Dio all'infuori di me". Alexander Tschugguel è il giovane austriaco che ha gettato nel Tevere insieme ad altre persone i manufatti della cultura indigena conservati a Roma per una mostra a Santa Maria in Traspontina nell'ambito del S

Il mistero delle ossa rubate al cimitero di Partinico a una svolta : Il furto di ossa al cimitero di Partinico ha scosso la Sicilia intera. Ben 50 sarebbero le cassette di zinco scomparse nel nulla nel camposanto partinicese. La vicenda ha fatto il giro del web in pochi minuti in seguito alla sua diffusione. Tanti sono stati i commenti sui social e si sono sprecate le tesi più o meno inquietanti. Chi parlava di mercato nero dei metalli. Lo zinco sarebbe uno di quei materiali tanto ricercati alla stregua del rame. ...