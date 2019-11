Guendalina Tavassi accusata dalla figlia | Per anni ti sei finta una brava madre

Guendalina Tavassi nel mirino della figlia Gaia : 'La verità viene a galla' : Guendalina Tavassi in queste ore è stata duramente attaccata per il suo modo di fare. La critica non è arrivata dai soliti leoni da tastiera, ma da Gaia, ovvero la primogenita della showgirl romana. L'adolescente è stata la sua prima figlia, avuta a soli 17 anni con Remo. Dopodiché la donna è convolata a nozze nel 2013 con Umberto D'Aponte. Dall'unione tra Guendalina e Umberto sono nati altri due figli: Chloe e Salvatore. Gaia è letteralmente ...

Guendalina Tavassi - la prima figlia attacca : pesanti critiche alla madre : Guendalina Tavassi, la prima figlia Gaia la attacca frontalmente: “Sono stata troppo buona ma la verità viene a galla. Ti sei nascosta per anni” Guendalina Tavassi finisce nel mirino. E stavolta non degli haters, ma di sua figlia Gaia, la primogenita avuta a 17 anni da Remo. Su Instagram l’adolescente ha attaccato frontalmente la showgirl, […] L'articolo Guendalina Tavassi, la prima figlia attacca: pesanti critiche alla ...

“È la tua unica cosa naturale”. E Guendalina Tavassi diventa una furia : Nata il 1 gennaio 1986, Guendalina Tavassi, è nota per aver partecipato all’undicesima edizione del Grande Fratello, il reality televisivo di punta di Canale 5 che le ha dato la popolarità. Romana doc, ha fatto discutere tanto per via del suo carattere forte e deciso – si è contraddistinta per non avere peli sulla lingua e per la sua storia personale; un temperamento fumantino che ancora oggi sfoggia, nelle vesti di opinionista nei programmi ...

“Atomica!”. Guendalina Tavassi senza freni - il vestito è stretto e le forme esplodono : Una cosa è certa, quando Guendalina Canessa decide di scendere in campo ce n’è davvero per poche. Gli anni avanzano ma la sua bellezza resta unica, congelata nella dimensione della perfezione. Così la pensano i molti. Così la pensano in suoi numerosi fan che attendono, giorno dopo giorno, uno scatto della bellissima Guendalina. E l’attesa non è stata vana, si perché Guendalina Canessa si è presentata con un outfitt da urlo. Sempre autoironica, ...

Guendalina Tavassi per la festa di compleanno della figlia sceglie il tema Pamela Prati : Guendalina Tavassi ha organizzato la festa di compleanno per la figlia Chloe, il tema scelto non sono i personaggi dei cartoni animati ma bensì la showgirl Pamela Prati che a qaunto pare la piccola avrebbe un debole per la showgirl. La bimba ha scelto di festeggiare il suo compleanno con un party a tema “Pamela Prati”. Desiderio esaudito, la figlia di Guendalina Tavassi ha avuto la festa che desiderava. E c’è tutto ciò che una bimba possa ...

Guendalina Tavassi festa di compleanno per la figlia a tema di Pamela Prati : La figlia di Guendalina Tavassi Chloe ha un debole per Pamela Prati. La bimba ha scelto di festeggiare il suo compleanno con un party a tema “Pamela Prati”. Desiderio esaudito, la figlia di Guendalina Tavassi ha avuto la festa che desiderava. E c’è tutto ciò che una bimba possa desiderare: l’angolo del trucco di Pamela Prati, l’angolo dei selfie di Pamela Prati, il trono per le foto di Pamela Prati, naturalmente. Le ...

Guendalina Tavassi - ex Gf - organizza una festa per la figlia Chloe : il tema è Pamela Prati : Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare della scelta di Guendalina Tavassi d'incentrare il compleanno della figlia su una tematica non molto adatta ai bambini. L'ex concorrente del Grande Fratello, infatti, ha deciso di organizzare un party per i sei anni della sua Chloe e la guest star è stata Pamela Prati. La showgirl, che nei mesi scorsi è stata al centro dell'attenzione per il presunto matrimonio con l'inesistente Mark Caltagirone, ...