Conte | revoca concessione Autrostrade in dirittura d’arrivo

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Roma – Sulladelladi Autostrade a seguito del crollo del ponte Morandi “siamo in, il procedimento amministrativo è in corso, non faremo sconti. Il nostro obiettivo è tutelare l’interesse pubblico di tutti i cittadini”. Lo ha sottolineato ieri il premier Giuseppein conferenza stampa a Palazzo Chigi.: “POLEMICA TOTI IMPROPRIA” “Credo che quella di Toti sia una ricostruzione impropria. Mi sembra strano che abbia fatto questa dichiarazione perché ieri ho avuto una conferenza telefonica con Toti e il sindaco Bucci, la ministra De Micheli è stata coinvolta e questa mattina ha avuto un incontro con il concessionario”. Queste le parole del premier Giuseppe, ieri in conferenza stampa a Palazzo Chigi, riguardo alle dichiarazioni del governatore della Liguria che ha accusato di non avere contatti con il governo da 24 ore nonostante il ...

