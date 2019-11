Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 28 novembre 2019) Nel salotto Sky siledi Carlo. Il tecnico è apparso visibilmente soddisfatto del pareggio del Napoli contro una squadra di grande spessore come il Liverpool e non ne ha fatto mistero. Di lui parla Fabio Capello: “Abbiamo vistomolto contento. Con il sopracciglio molto più basso. E’ stato piacevole vederlo così. Però bisogna dare un grande merito a questo allenatore, che ha saputo intervenire sicuramente nella testa dei giocatori e tirare fuori una prestazione davvero eccellente”. Gli fa eco Paolo, che definisce: “Undain” Per tutti è lui che ha traghettato il Napoli fuori dalle acque agitate del post ammutinamento. L'articolo A Sky siledi. Perè undainilNapolista.

napolista : A Sky si tessono le lodi di Ancelotti. Per Condò è un timoniere da mare in tempesta Capello sottolinea che il tecni… -