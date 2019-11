Persone scomparse | quasi settemila denunce in sei mesi

Fonte : tg24.sky

(Di martedì 26 novembre 2019) In sei, da inizio anno fino al 30 giugno, sono- per la precisione 6.761 - leperin Italia. Un quarto di queste non viene ritrovato e va a ingrossare le fila degli "invisibili", le 60milaancora da rintracciare da quando è attivo il sistema di allertamento, di cui 10mila sono italiani e 50mila stranieri. A dirlo sono i dati dell'ufficio del Commissario di governo per le, ricordati al convegno ": una sfida per le istituzioni", ospitato dall'università La Sapienza di Roma. Oltre la metà degli scomparsi sono minorenni, una su tre è una donna Il 34% delleriguarda la scomparsa di donne, il 54% di minorenni, e circa la metà di stranieri. Il 6% riguarda invece anziani. Il 75% dellesono allontanamenti volontari, lo 0,8% è classificato come sottrazione da parte ...

