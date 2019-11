Non è l' Arena | il cantante neomelodico Anthony Ilardo | ' La camorra è una scelta di vita'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 26 novembre 2019) "Laè unadiche va rispettata": una frase choccante pronunciata in tv, inascoltabile anche perché insinuerebbe un intreccio tra una certa industria discografica e la criminalità organizzata. A pronunciarla, infatti, è stato Antonio, in arte30enne molto popolare a Napoli, intervistato da Carlo Marsilli, inviato di La 7. L'intervista è andata in onda durante l'ultima puntata della trasmissione Non è L'di Massimo Giletti. Il giornalista ha dedicato una parte del programma al temae nuovo showbiz, con ospiti in studio e inchieste giornalistiche.è finito nell'occhio del ciclone per aver cantato in occasione di una festa organizzata in onore di due esponenti della mala, entrambi affiliati ai clan e appena scarcerati....

