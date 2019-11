Gli USA chiamano Balotelli | “Mario ti prego | vieni in Mls”

Russell Crowe costretto a tornare a casa a causa deGli incendi : Russell Crowe, attore vincitore di un premio Oscaer per la sua interpretazione ne Il Gladiatore, è stato costretto a prendere un aereo e tornare a Sydney, in Australia. L'attore cinquantacinqueenne, infatti, è stato visto all'aeroporto della sua città natale, come riportato da Just Jared. Il motivo del suo ritorno a casa, però, non è legato a motivi di piacere, anzi. Come ha fatto sapere lo stesso Russell Crowe sul suo profilo ufficiale twitter, ...

NeGli USA chi maltratta gli animali rischia fino a 7 anni di reclusione : Donald Trump ha firmato il Preventing Animal Cruelty and Torture Act (PACT), un importante progetto di legge contro la violenza sugli animali, che potrà ora essere punita con una multa o con la detenzione in prigione fino a 7 anni. Il disegno di legge ha registrato un supporto bipartisan sia alla Camera che al Senato e metterà fuori legge comportamenti intenzionali come violenza fisica, annegamento, soffocamento e altri tipi ...

A.Mittal - PuGlia parte in causa civile : 13.25 Come preannunciato nei giorni scorsi, la Regione Puglia e il Comune di Taranto si sono costituiti nel contenzioso civile fra ArcelorMittal e l'ex Ilva relativo al ricorso cautelare presentato dai commissari contro l'addio del gruppo franco-indiano. L'udienza,fissata per domani,dovrebbe comunque essere rinviata ai giorni prima di Natale in quanto le parti stanno cercando un accordo di principio e sostanziale in modo che gli stabilimenti ...

Eva Henger delusa da sua fiGlia Mercedesz : “Sei caduta proprio in basso” : Mercedesz Henger ha fatto infuriare sua madre Eva: è scontro totale tra le due I rapporti tra Eva Henger e Mercedesz, inutile girarci troppo intorno, è da diverso tempo che sono ai minimi termini. Ma dopo le ultime dichiarazioni fatte ieri sera dalla figlia dell’ex attrice di film per adulti a Live Non è la d’Urso la situazione pare davvero essere peggiorata. Difatti Eva Henger ha fatto sapere su instagram di non aver gradito che ...

F1 - Bernie Ecclestone difenda la Ferrari : “Accusata di aver barato solo perché ha lavorato meGlio sul motore” : Nel prossimo weekend, ad Abu Dhabi, il Mondiale 2019 di F1 chiuderà i battenti. Un round nel quale ci sarà in gioco solo il “successo di tappa”, dal momento che Lewis Hamilton e la Mercedes hanno chiuso già la partita. Un’annata nella quale, soprattutto nella prima parte di stagione, le Frecce d’Argento hanno dominato, totalizzando nel complesso 14 vittorie in 20 GP disputati. Numeri impressionati che attestano la ...

Inchiesta sui viadotti : chiusa l'A26 a Genova : "Ponti a rischio rovina". Toti : "Siamo tornati aGli anni '30" : La decisione presa per le pessime condizioni del Pecetti e del Fado. Il capoluogo ligure è isolato. Tutti i consigli e le alternative per la viabilità. Adp: "Il Porto in queste condizioni non può resistere più di una settimana". Autostrade: "Proveremo a riaprire domani almeno una...

Migranti : naufragio Lampedusa - su una mamma morta trovati i passaporti delle due fiGlie piccole : Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - Aveva addosso il suo passaporto e quello delle due figlie piccole una delle cinque donne morte nel naufragio della imbarcazione in legno davanti alle coste di Lampedusa. Le due minori si trovano all'hotspot dell'isola, salvate dall'intervento della Guardia costiera. Gl

«Ti vedo - piGlia la cima» - le urla e il salvataggio di una bimba a Lampedusa Video Il viaggio della piccola Faven : La piccola Faven era in ipotermia, soccorsa dai medici a bordo e poi a terra, è stata riconsegnata alla mamma, una donna eritrea anche lei in salvo insiema a 149 sopravvissuti

Salerno - abusa sessualmente della moGlie e maltratta la fiGlia : a processo 47enne : È finito a processo con il giudizio immediato un uomo di 47 anni di Castel San Giorgio, nel Salernitano, che avrebbe obbligato la moglie ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà e maltrattato per lungo tempo la figlia. Il provvedimento giudiziario è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. Gli episodi di violenza sono accaduti lo scorso mese di settembre, quando sono stati scoperti dai carabinieri, i quali ...

Ospedaletti - cede il muro di sostegno in una palazzina : evacuate nove famiGlie - inclusa quella del sindaco : Il primo cittadino Cimiotti firma l’ordinanza e dispone l’abbandono dell’abitazione anche al suo nucleo familiare

Amazon Fire TV Stick : guida e trucchi per usarla al meGlio : Dopo aver letto la nostra guida d’acquisto dedicata, avete deciso anche voi di acquistare un’Amazon Fire TV Stick poiché attratti dalle sue potenzialità. Ora, però, cercate una guida che vi indichi alcuni trucchi per usarla leggi di più...

Maltempo : nel Siracusano taGliati i collegamenti con i Comuni montani : Il Maltempo che imperversa nella provincia di Siracusa ha tagliato in due i collegamenti dei Comuni della zona montana. Un fiume di fango ha invaso alcune strade provinciali, per cui si e’ reso necessario un sopralluogo da parte dei vigili del fuoco. Insieme ai pompieri, anche il sindaco di Palazzolo (Siracusa) Salvatore Gallo che ha lanciato l’allarme. “Per quanto concerne la Provinciale 90 si tratta di un disastro annunciato ...

Causa maltempo salta il match tra Lecce e CaGliari : rinvio a domani alle 18? : Lecce-Cagliari non si è giocata. Il terreno di gioco dello stadio Via del Mare non ha retto l’acqua scesa in

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : i risultati della 7^ giornata. Impresa di Vigarano a Ragusa - non sbaGliano Schio e San Martino di Lupari : Dopo le vittorie di Venezia e Sesto San Giovanni negli anticipi di ieri, oggi pomeriggio si sono disputate le restanti cinque partite in programma per la settima giornata della Serie A1 di Basket femminile. La notizia della giornata è la sorprendente vittoria di Vigarano a Ragusa, che pone fine all’imbattibilità della capolista. Non sbagliano invece Schio e San Martino di Lupari, che con questi due punti raggiungono la testa della ...