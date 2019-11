Dà fuoco al marito e lo uccide a Rieti La casa esplode e rimane ustionata

Fonte : agi

(Di martedì 26 novembre 2019) Sono gravissime le condizioni della donna di origini brasiliane, Braulina Cozzula, che ieri sera avrebbe cosparso di benzina il, dandoglie provocandone la morte anche a seguito di una violenta esplosione deflagrata all'interno dell'appartamentino situato nel quartiere di Campomoro, a. La donna, che al momento è ricoverata in codice rosso presso il Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, è piantonata e sorvegliata dalle forze dell'ordine; gli investigatori, che indagano per omicidio su mandato della Procura della Repubblica di, non sono però riusciti ad interrogarla per via del suo stato di incoscienza. E delle gravi ustioni presenti sul 50 per cento del suo corpo. I magistrati hanno nel frattempo disposto l'autopsia sul corpo di Valerio Amadio, il 44enne reatino rimasto ucciso nell'esplosione, al termine di una violenta lite ...

LaStampa : La tragedia al termine dell’ennesima lite familiare in una palazzina del quartiere di Campomoro. La moglie è ricove… - LaStampa : Uccide il marito cospargendolo di benzina e dandogli fuoco: arrestata una donna a Rieti - Cristian_FF_79 : RT @KBoot513: Rieti, Uccide il marito dandogli fuoco. Erano i festeggiamenti per la giornata contro la violenza sulle donne. (Enrico Sajie… -