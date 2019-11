Call of Duty Modern Warfare e la campagna | ce n’era davvero bisogno?

Call of Duty : Modern Warfare - modalità survival avvistata su PC e Xbox One : Call of Duty: Modern Warfare ha avuto uno dei migliori lanci degli utili tempi. I giocatori riversatisi sui server hanno però notato la presenza di spot della modalità survival anche su PC e Xbox One, sebbene questa non sia qui disponibile.Come possiamo vedere, infatti, tale modalità è stata avvistata sulle sopra citate console, per quanto al momento rimanga ancora un'esclusiva di PS4. A partire da ottobre 2020 scadrà l'esclusiva temporale per ...

Call Of Duty : Modern Warfare rappresenta il miglior lancio del 2019 : Si può amarla od odiarla, tuttavia bisogna ammettere che la serie di Call of Duty ha sempre riscosso un buon successo in ogni sua uscita, a confermare questo trend ci pensa un rapporto di SuperData (azienda che si occupa di analisi di mercato).Secondo i dati forniti dalla società infatti, Call Of Duty: Modern Warfare ha venduto 4,75 milioni di copie durante il mese di ottobre, confermandosi come il gioco con il miglior lancio (in ambito ...

Call of Duty : Modern Warfare - solo un terzo dei giocatori ha completato la campagna principale : È passato quasi un mese da quando Infinity Ward ha pubblicato Call of Duty: Modern Warfare, l'ultimo sparatutto AAA nel franchise di Activision. Anche quando l'originale Modern Warfare è entrato in scena nel 2008, è stato riferito che molti proprietari di una copia del gioco si sono immersi direttamente nel multiplayer senza completare (o talvolta persino toccare) la campagna principale e lo stesso sembra accadere oggi.Secondo le diverse ...

Call of Duty Mobile : Disponibile la modalità Zombi : Activision lancia oggi una nuova esperienza Zombi a tempo limitato per Call of Duty: Mobile. La nuova modalità offre un modo completamente nuovo di giocare in prima persona su iOS e Android. In questa esperienza, i giocatori possono scegliere sia la modalità Raid sia la più tradizionale modalità Sopravvivenza su una versione creata appositamente per Mobile di Shi No Numa, la classica mappa Zombi ...

Call of Duty : Mobile si aggiorna con la modalità zombie - il supporto dei controller e altre importanti novità : Il primo grande aggiornamento di Call of Duty: Mobile è disponibile e aggiunge il supporto del controller, una nuova modalità zombie, nuove ricompense a tema invernale per le partite classificate, nuove ricompense Premium e gratuite con il Battle Pass, una nuova mappa multigiocatore e altre novità. L'articolo Call of Duty: Mobile si aggiorna con la modalità zombie, il supporto dei controller e altre importanti novità proviene da TuttoAndroid.

Nuovo bilanciamento delle armi per Call of Duty : Modern Warfare : nerfato nuovamente il temuto sniper shotgun : Chiunque stia giocando la parte multiplayer competitiva di Call of Duty: Modern Warfare conoscerà il temuto fucile 725.Questo fucile ha tormentato il multiplayer dello sparatutto di Infinity Ward dal lancio. Il problema: con gli accessori giusti, puà diventare un fucile da cecchino.Finora Infinity Ward ha faticato a trovare il giusto equilibrio con il 725, pubblicando nerf multipli che a volte hanno avuto effetti indesiderati. Un nerf l'11 ...

La Modalità Zombie di Call of Duty Mobile ha una data di uscita ufficiale : Strano a dirsi, ma Call of Duty Mobile rappresenta una delle sorprese più inaspettate di questo ricchissimo 2019 videoludico. Almeno per chi si dedica al gaming anche sugli schermi touch di smartphone e tablet, che siano iOS o Android. Sì perché, contro ogni aspettativa, l'incarnazione "da passeggio" della celebre saga sparacchina di Activision funziona piuttosto bene, riuscendo ad offrire un'esperienza di gioco assai fedele a quella che ...

Call of Duty : Modern Warfare - Fabio Rovazzi pubblica un video di gameplay con un ospite d'eccezione : Call of Duty: Modern Warfare è il nuovo titolo di Infinity Ward ambientato in un altro universo narrativo rispetto ai precedenti titoli omonimi, che presenta tuttavia alcuni personaggi già conosciuti.Fabio Rovazzi, ambassador del gioco, ha invitato a casa sua un amico di vecchia data, Gianni Morandi. Il motivo? Partecipare ad una sessione di Call of Duty: Modern Warfare che è stata pubblicata sul suo canale YouTube."In Guerra con Gianni Morandi" ...

La moda Death Stranding travolge l’Italia e batte Call of Duty Modern Warfare : La rete continua a parlare di Death Stranding. L'ultimo videogioco di Hideo Kojima ha fatto discutere appassionati e curiosi già quando venne annunciato, regalandoci anni di misteri, indizi e minuziosamente dosate anticipazioni. Ha poi diviso la stampa internazionale al momento dell'uscita su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro lo scorso 8 novembre - sbarcherà anche su PC nell'estate del 2020. E ora infiamma inevitabilmente le classifiche di ...

Call of Duty : Modern Warfare - un leak svela la mappa della modalità battle royale : I dataminer si sono decisamente da fare negli ultimi giorni, portando alla luce tanti dettagli e informazioni sulla presunta modalità battle royale di Call of Duty: Modern Warfare.Nel subreddit del gioco, il noto leaker SenesCallo ha condiviso l'immagine della gigantesca mappa della modalità, che includerà ben 15 aree di combattimento. Eccola nel dettaglio:Oltre alla mappa, SenesCallo ha svelato ulteriori dettagli sulla battle royale di Call of ...

Call of Duty : Mobile registra 148 milioni di download e 53 - 9 milioni di dollari in entrate nel suo primo mese : Non sorprende che la versione Mobile gratuita di Call of Duty: Mobile stia andando molto bene (è stato scaricato oltre 100 milioni di volte nella sua prima settimana), ma un nuovo report di Sensor Tower conferma che il titolo è stato un vero successo fino a questo momento.Call of Duty: Mobile ha avuto il secondo mese di lancio più grande di sempre e ha superato Mario Kart Tour. È stato scaricato oltre 148 milioni di volte. Gli Stati Uniti hanno ...

Recensione Call of Duty Modern Warfare - l’inversione di rotta che serviva : Era un Call of Duty Modern Warfare chiamato a una piccola impresa quello che si è presentato sul mercato nei giorni scorsi, vale a dire invertire una rotta che rischiava di essere senza ritorno. La serie targata Activision aveva preso una brutta piega, con le derive eccessivamente futuristiche che non promettevano nulla di buono, complice un gameplay che sostanzialmente si era discostato eccessivamente da quelli che erano i canoni classici ...

Call of Duty : Mobile sta per ricevere nuovamente il supporto controller : Un giorno dopo la pubblicazione di Call of Duty: Mobile, Activision ha deciso di rumuovere il supporto ai controller (funzione con la quale è stato lanciato il gioco). Gli sviluppatori hanno poi fatto sapere che non esisteva alcun supporto ufficiale verso i controller, tuttavia hanno poi chiarito che la cosa potrebbe tornare in una forma diversa.Pur senza fornire una risposta definitiva sull'argomento, gli sviluppatori hanno confermato che il ...

Novità succulenti in arrivo per Call of Duty Mobile - fra cui la modalità Zombie : Anche se gli appassionati di COD saranno presi da Call of Duty: Modern Warfare per PC o console, Activision annuncia interessanti Novità per Call of Duty Mobile che riceverà prossimamente il supporto per i controller di gioco e la modalità Zombie. L'articolo Novità succulenti in arrivo per Call of Duty Mobile, fra cui la modalità Zombie proviene da TuttoAndroid.