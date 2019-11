Una importante falla della TrustZone di Qualcomm espone i dati delle carte di credito

Mattia Marciano e Miss Italia - Una storia importante : parlano gli amici : Mattia Marciano e la fidanzata Carolina Stramare: le confidenze degli amici Sta facendo parecchio discutere la nuova storia d’amore tra Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e Donne, e la nuova Miss Italia Carolina Stramare. Nonostante le inequivocabili foto del settimanale Chi, la coppia ha deciso di non ufficializzare ancora la relazione. Nel frattempo alcuni […] L'articolo Mattia Marciano e Miss Italia, una storia importante: ...

Attenzione ai file MP4 : WhatsApp è nuovamente vittima di Una importante falla di sicurezza : Una nuova falla di sicurezza di WhatsApp permette a malintenzionati di carpire informazioni sensibili tramite l'invio di un particolare file MP4 L'articolo Attenzione ai file MP4: WhatsApp è nuovamente vittima di una importante falla di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Si sposa poco tempo dopo che il papà è morto ma durante la cerimonia sente Una voce a lei molto familiare che le dice qualcosa di importante : Una ragazza si è sposata poco tempo dopo che il suo adorato papà è morto. La ragazza era dilaniata dal dolore anche perché avrebbe tato voluto il papà ad accompagnarla all’altare ma purtroppo, per lei, non è stato possibile. Il giorno del matrimonio la ragazza era molto emozionata, sentiva terribilmente la mancanza del padre e non si aspettava di certo quel che stava per accadere. Durate le celebrazione, ad un certo punto, il ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Valencia 2019 : “Peccato perché era Una gara importante per il team - rimane la mia miglior stagione in MotoGP” : L’obiettivo è sfumato proprio all’ultima gara e per soli 13 punti in casa Ducati, costretta al secondo posto alle spalle di Honda HRC nel Mondiale MotoGP riservato ai team. Il momento chiave della lotta tra le due squadre è arrivato a 14 giri dalla fine nel Gran Premio della Comunità Valenciana 2019 quando Danilo Petrucci è scivolato compromettendo le residue chance della Ducati ufficiale. Il ternano, autore di una seconda metà di ...

MotoGp – Petrucci convinto di poter far bene a Valencia : “è Una gara importante - ecco perchè” : Danilo Petrucci a caccia di riscatto a Valencia: il ternano della Ducati punta a chiudere la stagione 2019 di MotoGp con un buon risultato Si corre domenica a Valencia l’ultimo Gp della stagione 2019 di MotoGp: in palio ancora il terzo gradino del podio ed il mondiale a squadre. La Ducati cercherà con tutte le sue forze di non farsi rimontare dalla Honda e di portare a casa questo titolo con Dovizioso e Petrucci pronti alla ...

Terremoto Francia : “Sisma raro e importante”. Le Teil il comune più colpito da crolli e crepe : “È Una catastrofe” [FOTO e VIDEO] : Dopo il Terremoto di magnitudo 5.4 che alle 11:53 ha colpito il sud della Francia, con epicentro vicino Montélimar, il comune di Le Teil risulta il più gravemente colpito (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo). Proprio qui, si sono registrati 3 feriti lievi mentre un uomo è rimasto gravemente ferito a Montélimar, dopo che l’impalcatura su cui si trovava è crollata a causa del sisma. Il sindaco di Le Teil, Olivier ...

Condono fiscale - occhio alla scadenza : Una "rata" importante per due milioni di italiani : Attenzione: il mancato, o insufficiente pagamento anche di una sola rata, o il tardivo pagamento oltre la tolleranza di...

Inter-Verona - Conte : “ho avuto Una risposta importante dopo Dortmund” : “Oggi c’è stata una risposta importante dopo Dortmund, nonostante la partita si fosse messa in salita contro una squadra che ha costruito una barriera davanti alla porta”. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, dopo il successo in rimonta sul Verona. “Siamo stati bravi a non perdere la pazienza e ad avere una voglia eccezionale di ribellarsi a questo risultato negativo e ribaltarlo”, ...

Un importante diplomatico statunitense ha confermato Una delle questioni al centro delle indagini per l’impeachment di Donald Trump : Gordon Sondland, ambasciatore statunitense all’Unione Europea, ha confermato in una testimonianza scritta fornita al Congresso una delle questioni al centro delle indagini per l’impeachment del presidente Donald Trump. Sondland ha detto che in un’occasione disse a un importante funzionario del governo

Rissa fra Gaetano Arena e il paparazzo - l'ex gieffino : "Forse lui sa che esco con Una persona importante" - : Serena Pizzi Gaetano Arena ci dà la sua versione dei fatti in merito a quanto accaduto con il paparazzo Fiumana: "Ci siamo tirati qualche sberla e spintone" Sono giorni ormai che si parla di una accesa discussione (finita con mani in faccia) fra Gaetano Arena e il paparazzo Alessandro Fiumana. I due, infatti, si sono incontrati il 25 ottobre fuori da un locale in centro a Milano e qualche scatto di troppo - dice Arena - avrebbe fatto ...

Casali del Manco (CS). Intervista a Marco Caferro - Responsabile Politico della Camera del Lavoro del neo Comune di Casali del Manco (CS) : ”Ho sempre sentito la politica e l’impegno sociale come Una parte importante della mia esistenza” ! : Il nostro interlocutore ha voluto affidare al nostro Giornale un suo pensiero su quella che è stata la lunga stagione

Paloschi : “Abbiamo staccato un punto importante ad Una squadra forte” : Ai microfoni di Dazn è intervenuto anche Alberto Paloschi, attaccante della Spal: “Ho dato tutto me stesso e abbiamo staccato un punto importante ad una squadra forte. Contro queste grandi squadre bisogna fare una gara di sacrificio, per sopperire alla loro qualità bisogna usare la corsa. Penso che ogni giocatore vorrebbe giocare tutte le partite, io cerco di mettere in difficoltà il mister. Mi alleno al massimo, do il 100% ma le decisioni ...

Insigne : “Era Una grossa opportunità - siamo dispiaciuti. E’ importante che siamo restati uniti fino alla fine” : Nel post partita di Spal-Napoli ai microfoni di dazn ha parlato Lorenzo Insigne. “Era una grossa opportunità e siamo un po’ dispiaciuti perché volevamo fare risultato a tutti i costi. Dobbiamo continuare a lavorare. Mercoledì ci aspetta una partita importante”. Siete stati sfortunati? “siamo dispiaciuti. Potevamo fare gol ma non ci siamo riusciti. La cosa più importante, però, è che siamo stati uniti fino alla fine. Non ...

VIDEO Valentino Rossi e Una storia lunga 400 GP : a Phillip Island il “Dottore” ha raggiunto Una quota importante : Valentino Rossi continua la sua avventura nel Mondiale 2019 di MotoGP. A 40 anni compiuti ormai da qualche tempo, il “Dottore”, pur con tutte le difficoltà del caso, continua a competere ed a Phillip Island (Australia), sede del round di questo weekend, ha raggiunto la fatidica cifra di 400 GP in carriera. Una quota importante quella del campione di Tavullia, che come esempio di longevità continua a stupire. Di seguito il ...