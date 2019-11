Star del pop coreano trovata morta in casa | pochi mesi fa aveva tentato il suicidio

300mila euro alla Startup italiana che taglia i consumi delle case : Finale Premio Gaetano Marzotto 2019 (Foto: Premio Marzotto) È stato assegnato nella serata di venerdì 21 novembre il Premio Gaetano Marzotto che dal 2011 sostiene imprese e idee imprenditoriali innovative nel nostro Paese. Con oltre 500 iscrizioni, 45 startup premiate e quasi 2,5 milioni di euro complessivi di premi, anche quest’anno la giuria ha individuato alcune delle startup italiane più innovative all’interno di 15 categorie. Il prestigioso ...

American Music Awards 2019 - i look delle Star : Taylor Swift in Julien MacDonaldSelena Gomez in VersaceDua Lipa in Miu Miu Halsey in Marc Jacobs Camila Cabello in Oscar de la RentaChristina Aguilera in Jean Paul GaultierBillie Eilish in BurberryCiara in BalmainKesha in VersaceKatherine Langford in RodarteIeri sera, al Microsoft Theater di Los Angeles, le più grandi star della Musica Americana sono state celebrate – e premiate – durante la 47esima edizione degli American Music ...

MotoGP - Test Jerez 2019 : ultimi due giorni di prove prima dell’inverno - i piloti provano le moto 2020. Startlist - programma e orari : Ultima fatica dell’anno per i piloti della motoGP, lunedì 25 e martedì 26 novembre si disputeranno i Test a Jerez de La Frontera che chiuderanno definitivamente questa lunga annata e ci proietteranno verso un ricco 2020. L’ultima finestra dei Test autunnali, in programma a una settimana di distanza da quelli di Valencia, si preannuncia particolarmente importante per tutti i centauri che avranno a disposizione 14 ore per effettuare la ...

Speed skating - Coppa del Mondo Tomaszów Mazowiecki 2019 : due ottavi posti per Francesca Lollobrigida nei 1500 metri e nella mass Start : Niente podi per la Nazionale italiana di Speed skating impegnata nell’ultima giornata di gare sull’anello di ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki (Polonia), sede del secondo appuntamento della Coppa del Mondo 2019-2020. Francesca Lollobrigida ha ottenuto due ottavi posti nelle specialità in cui è stata impegnata in questa giornata. nella mass start, distanza nella quale l’azzurra era giunta terza a Minsk (Bielorussia) nel primo ...

Goo Hara - è morta suicida la Star della K-Pop music : aveva 28 anni. Un mese fa si era suicidata la sua migliore amica Sulli : È stata trovata senza vita nella sua casa Goo Hara, star della K-Pop music. La cantante coreana aveva 28 anni e a dare la notizia della sua morte è la polizia di Seoul che ha trovato il suo cadavere: “Abbiamo ricevuto un report alle 18.30 di domenica 24 novembre relativo a un decesso. Stiamo indagando sulle cause“. L’artista era una componente della band Kara ed era una delle migliori amiche di Sulli, un’altra star del ...

Svelato il trailer di Doctor Who 12 e nuove guest Star : la fine del Dottore di Jodie Whittaker si avvicina? (video) : Qualcosa sta arrivando per il Signore del Tempo e il trailer di Doctor Who 12 non promette nulla di buono. La BBC America ha Svelato le prime immagini della nuova stagione, la dodicesima della serie moderna, inaugurata nel 2005, le cui riprese si sono appena concluse. Nel trailer di Doctor Who 12 i fan vedranno di tutto: c'è la classica dose di azione, il solito umorismo, vecchi nemici che fanno capolino e qualche scene cruciale. "Qualcosa ...

Pattinaggio - Coppa del Mondo pista lunga – Giovannini quarto nella Mass Start in Polonia : Il pattinatore trentino sfiora il podio nella seconda giornata della seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo. Domani la prova femminile Finisce a un passo dal podio la corsa di Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) nella Mass Start di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, nella seconda giornata della seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo. Settimo nella seconda semifinale di giornata e dunque qualificato per l’ultimo atto, il ...

Speed skating - Coppa del Mondo Tomaszów Mazowiecki 2019 : Andrea Giovannini quarto nella mass Start : Seconda giornata di gare sull’anello di ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki (Polonia), sede del secondo appuntamento della Coppa del Mondo di Speed skating. Una giornata in casa Italia positiva per il buon piazzamento di Andrea Giovannini nella mass start. Il pattinatore nativo di Baselga di Piné si è classificato al quarto posto (7’45″370), preceduto dallo statunitense Joey Mantia (7’45″100) e dai due olandesi Jorrit ...

La minaccia del prof : "Se vi becco a manifeStare con le sardine - renderò la vostra vita un inferno" : “Cari studenti, se becco qualcuno di voi da martedì cambiate aria, nelle mie materie renderò la vostra vita un inferno, vedrete il 6 col binocolo e passerete la prossima estate sui libri. Di idioti in classe non ne voglio. Sardina avvisata...”. È questo il messaggio che Giancarlo Talamini Bisi, professore di Italiano e latino di una scuola del Piacentino, ha scritto su Facebook, a commento della ...

Oggi e domani - quasi tutti i quotidiani del Gruppo Gedi usciranno con articoli non firmati per proteStare contro il licenziamento di 121 poligrafici : Oggi e domani quasi tutti i quotidiani del Gruppo Gedi usciranno con articoli non firmati per protestare contro il licenziamento di 121 poligrafici previsto dal piano di ristrutturazione del Gruppo. Allo sciopero partecipano La Stampa, il Secolo XIX e molte

Per avere un sguardo da Star arriva Kikilash Infinity - il miglior siero per la cura delle ciglia : Il siero Kikilash Infinity è il prodotto numero uno per nutrire, allungare ed infoltire le ciglia, per uno sguardo effetto...

Innovazione : premiata la Start up RiceHouse - riutilizza gli scarti della lavorazione del riso : E’ la start up di Biella RiceHouse ad aggiudicarsi il Premio Speciale Repower per l’Innovazione, nell’ambito del Premio Gaetano Marzotto 2019. La vittoria è stata annunciata ieri sera presso il Link Campus University di Roma nell’ambito della nona edizione del Premio Gaetano Marzotto, il riconoscimento più significativo a livello europeo per il mondo dell’Innovazione. La start up potrà usufruire di un percorso di mentoring e accelerazione ...

I migliori smartphone sotto i 200 euro : quali modelli acquiStare? : Il mercato degli smartphone è uno dei più dinamici nel settore dei dispositivi elettronici, tuttavia non esistono soltanto device top di gamma, con prezzi elevati e un costo quasi inaccessibile. Al contrario si possono trovare tantissimi telefoni sotto i 200 euro, cellulari moderni che offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo, funzionalità innovative e una qualità complessiva decisamente adeguata, in grado di accontentare qualsiasi gusto e ...

Cosa fa davvero la Startup dell’energia solare Heliogen di Bill Gates : Un esempio di impianto solare termodinamico già esistente (foto: Qixin Chen/Getty Images) La notizia in breve è piuttosto semplice: c’è una startup californiana, di nome Heliogen, che è finanziariamente riconducibile a Bill Gates e che ha annunciato di aver raggiunto un nuovo traguardo tecnologico migliorando le performance nel raccogliere l’energia della radiazione solare. In particolare, sfruttando un sistema hi-tech di specchi che ...