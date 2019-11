Fonte : dilei

(Di lunedì 25 novembre 2019) Loneonatale è un vero e proprio “passaporto per la salute” dei piccoli. Basta una goccia di sangue, presa dal tallone, nei primi giorni di vita. E si possono scoprire 40 diversedel metabolismo nel bimbo che è appena venuto al mondo, mettendo in atto tutte le strategie – ad esempio con l’alimentazione – per limitare i potenziali danni o facendo le terapie necessarie, tanto più efficaci quanto più precoci. Ora una campagna, con protagonista Geronimo Stilton, cerca di allargare la conoscenza su questo strumento fondamentale per il benessere futuro del. Il valore della diagnosi precoce Ogni anno, in Italia, ci sono circa 500 bambini che nascono con patologie potenzialmente rivelabili dalloneonatale esteso. Questo programma di prevenzione sanitaria permette di individuare nei neonati, entro poche ore dalla nascita, 40...

dilei_it : Screening delle malattie metaboliche nel neonato: cos’è e come funziona - DarioMassi : Prevenire è meglio che curare: scatta lo screening delle difese #cyber - arturodicorinto : Prevenire è meglio che curare: scatta lo screening delle difese cyber -