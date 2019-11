Scossa di terremoto di 3 2 in provincia di Benevento

Benevento - nuova Scossa di terremoto : epicentro a San Leucio del Sannio : Un terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato a 2 km sudovest da San Leucio del Sannio (Benevento) alle 12:15:21, ad una profondità di 12 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è il quinto con magnitudo superiore a 2 registrato nella zona. L'articolo Benevento, nuova scossa di terremoto: epicentro a San Leucio del Sannio sembra essere il primo su Meteo Web.

Un Terremoto magnitudo ML 2.9 si è verificato a 1 km nordest da Ceppaloni (Benevento) alle 00:42:24, ad una profondità di 10 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Irpinia - 39 anni fa la Scossa che mise in ginocchio il Meridione. In un audio dell’epoca il terribile boato del terremoto : Il 23 novembre del 1980, alle 19.34, una scossa di terremoto di 90 secondi e del decimo grado della scala Mercalli devastò il Mezzogiorno e mise in ginocchio l’Irpinia. Uccise quasi 3mila persone, mentre oltre 280mila abitanti rimasero senza un tetto. Alcuni anni fa il sito Sisma80.it pubblicò un documento audio dell’epoca, in cui si sente il terribile rombo del terremoto. Fu registrato da un abitante di Lioni, in provincia di ...

Terremoto a San Sosti - Cosenza. Scossa di magnitudo 2.7 : Una Scossa di Terremoto è stata registrata nel pomeriggio di venerdì nella zona di San Sosti, in provincia di Cosenza. Il sisma, come riporta l’Ingv, si è verificato alle 17:26 con una magnitudo di 2.7 e a una profondità di 38 km. Non si segnalano danni.

Un terremoto magnitudo 3.7 è stato registrato alle 04:41 UTC dal Centro Euro-Mediterraneo: la Scossa è stata localizzata sui Pirenei. L'epicentro è stato rilevato a 24 km nordest da Benabarre (Spagna) e a 75 km ovest da Andorra la Vella (Andorra).

Terremoto in tempo reale - forte Scossa in Campania - trema la terra a Salerno : Un nuovo evento sismico è stato segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma nel golfo di Salerno. Il Terremoto, di magnitudo 3.1, è stato registrato alle ore 4,33 a una profondità di 14 chilometri dal livello del mare. L’evento sismico è avvenuto a pochi chilometri dalla costa. I comuni interessati dal Terremoto sono stati i seguenti: Agropoli, Castellabate, Battipaglia, Cava dei Tirreni, Castellamare di ...

Un terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato nel Golfo di Salerno alle 04:33:12, tra Battipaglia e Agropoli. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Una forte Scossa di terremoto magnitudo 6.1 è stata registrata dall'Istituto geofisico statunitense USGS alle 23:50 UTC nel nordovest del Laos, al confine con la Thailandia. Il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro a 31 km est-sudest da Chaloem Phra Kiat. Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose.

Scossa di terremoto in Valtellina : lieve tremore a Sondrio : Una lieve Scossa di terremoto si è verificata in Valtellina, nell'area settentrionale della Lombardia, alle ore 21.22. Secondo i dati INGV, la Scossa è stata di magnitudo 2.7 sulla scala Richter...