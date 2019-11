Salerno | a fuoco un prefabbricato in legno | morto carbonizzato un anziano 80enne

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 25 novembre 2019) Gli inquirenti hanno avviato un’indagine per scoprire le cause dell’incendio divampato in undi Laviano, nel Salernitano, che è costato la vita a un. L’uomo è, poiché non è riuscito ad uscire fuori dall’abitazione. Ha provato a scappare dalla finestra, dato che la porta d’ingresso già era avvolta dalle fiamme, ma non ce l’ha fatta in tempo. L’episodio è accaduto in un’area in cui sono presenti prefabbricati ina schiera, solitamente affittati a turisti. L’era napoletano e, probabilmente, si trovava a Laviano in vacanza.Le forze dell’ordine stanno valutando l’ipotesi di un corto circuito all’impianto elettrico, anche se l’incendio può essere stato provocato da una stufa difettosa. Quando ilè stato avvolto dalle fiamme i vicini hanno tentato un primo soccorso, dopo aver allertato i vigili del. Hanno rotto il ...

