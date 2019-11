Lazio | 7000 operatori formati per presa in carico vittime

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Roma – Settemila tradei pronto soccorso e coloro che svolgono una funzione nelle case rifugio e nei centri antiviolenza. E’ il numero di quanti sarannonei prossimi tre anni per lainnei pronti soccorso deldelle donnedi violenza. L’iniziativa e’ stata presentata dall’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, e dall’assessora alle Pari Opportunita’, Giovanna Pugliese. “Il 3 dicembre partiamo con questo percorso molto importante- ha detto D’Amato- e il fatto che non sia rivolto solo aglidei pronto soccorso rappresenta un salto di qualita’ importante, partendo da alcune buone pratiche all’interno di alcune nostre aziende”. Tante donne denunciano violenze subite ma tante altre ancora non lo fanno, per D’Amato e’ quindi ...

