Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 25 novembre 2019) Non solo Greta Thunberg. Insieme alla quindicenne svedese che ha innescato il movimento globale per il clima, tanteitaliane impegnate sul fronte ambiente riescono a trainare il dibattito social coinvolgendo endo lacon soluzioni e idee utili a salvaguardare il Pianeta. È quanto emerge dalla ricercaConversation, realizzata da Mimesi (gruppo DBInformation) in collaborazione con Talent Garden, che per un periodo di circa 6 mesi – da aprile a settembre 2019 – ha “ascoltato” il mondo social/web/blog/forum per carpire i temi che hanno coinvolto glie le proposteche hanno destato maggiore interesse. “La sostenibilità per Talent Garden è un ambito dove l’innovazione è al servizio delle persone e del loro modo di vivere in una chiavenecessaria oggi alla sopravvivenza del Pianeta – dichiara Lorenzo Maternini, Vice President Global Sales & ...

Sostenibile : Ecosostenibilità in Rete: l’ambiente appassiona gli utenti. Centrali le startup green made in Italy… - apietrarota : Ecosostenibilità in Rete: l’ambiente appassiona gli utenti. Centrali le startup green made in Italy… - startzai : RT @AlternativaSost: #Ecosostenibilità in #Rete: l’#ambiente appassiona gli utenti. Centrali le #startup #green #madeinItaly I dati della… -