Dresda | rubati gioielli per un miliardo di euro | “E’ il furto più grande del Dopoguerra”

Furto record nel castello di Dresda - rubati gioielli antichi per un miliardo di euro : Secondo quanto raccontano i giornali tedeschi, il colpo sarebbe avvenuto durante la notte nella cosiddetta sala dalle Volte verdi del castello di Dresda, la "Gruene Gewoelbe". Ad essere presi di mira i gioielli antichi e dal valore storico valutati in circa un miliardo di euro di valore. La banda invece avrebbe lasciato altri oggetti ingombranti da portare via come vasi e dipinti.Continua a leggere