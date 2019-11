Stando agli ultimi rumor | Starfield potrebbe avere più di qualche problema

Fonte : eurogamer

(Di domenica 24 novembre 2019)a quanto emerso da dei recenti, Bethesda starebbe affrontando alcuni problemi legati allo sviluppo del nuovo titolo. La notizia proviene dall'utente RedditLeaker, secondo il quale il gioco starebbe soffrendo di problemi legati all'assenza del game director Todd Howard.Inoltre il motore di gioco è basato su un "sistema di caricamento a celle" che presenta problemi tecnici legati all'incorporazione di veicoli in rapido movimento. Secondo il leaker, altroè rappresentato dal fatto che i vari team che stanno lavorando sul gioco sono distanti tra loro, e questo è appunto un male per la coesione della squadra.Naturalmente al momento stiamo parlando di un semplice, per questo motivo vi invitiamo a prendere con le pinze le informazioni riportate in questa news, almeno finché non ci saranno dichiarazioni ufficiali da parte dei responsabili. E' però ...

