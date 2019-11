Savona | crolla una parte del viadotto sulla A6

È crollato un viadotto sulla A6 vicino a Savona : I Vigili del Fuoco stanno cercando di capire se siano state coinvolte delle auto

Maltempo Liguria - crollano 30 metri di viadotto sulla Torino-Savona : Un tratto di viadotto lungo la Torino-Savona è crollato. Si tratta di una trentina di metri di autostrada, dopo l'innesto con la A10, a circa un chilometro e mezzo da Savona verso Altare. Il crollo è dovuto ad una frana, causata dalle forti piogge. Da una prima verifica dei Vigili del fuoco sembra che il crollo del viadotto non abbia coinvolto persone. L’Autostrada A6 è gestita da Autostrada dei Fiori.

Maltempo Savona : crolla porzione di viadotto sull’A6 [FOTO - VIDEO e AGGIORNAMENTI LIVE] : Si è verificato un crollo di una porzione di viadotto sull’autostrada A6 Torino–Savona, nel tratto savonese in direzione nord all’altezza del chilometro 122 nella zona di Altare. Si tratta di una trentina di metri circa di autostrada, dopo l’innesto con la A10, a circa un chilometro e mezzo da Savona verso Altare. Il tratto che ha ceduto appartiene alla A6, la cosiddetta “Autostrada dei Fiori”, gestita dal ...

Maltempo Savona : crolla porzione di viadotto sull’A6 [FOTO e AGGIORNAMENTI LIVE] : Si è verificato un crollo di una porzione di viadotto sull’autostrada A6 Torino–Savona, nel tratto savonese in direzione nord all’altezza del chilometro 122 nella zona di Altare. Si tratta di una trentina di metri circa di autostrada, dopo l’innesto con la A10, a circa un chilometro e mezzo da Savona verso Altare. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e soccorritori impegnati ad accertare l’eventuale ...

