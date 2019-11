Perché le prove elettroniche sono uno strumento efficace contro la criminalità e il

Fonte : repubblica

(Di domenica 24 novembre 2019) Pubblichiamo l'appello firmato da Gilles de Kerchove, Coordinatore antiterrorismo dell'Unione europea, e da molti procuratori italiani e stranieri

cosimosimone2 : RT @taby_alberto: @trezzi_carlo @juventina____ Se hai le prove che la Juventus ruba, perché non vai in una procura qualsiasi e fai denuncia… - sunflowhaz : RT @svnshinelouiis: a me da fastidio che io ho sempre fatto promo a louis, lasciando volantini in giro per la città anche, ho sempre fatto… - AntonioRispol19 : @NDanesh15 @DavidSassoli @FedericaMog Lei ha le prove che siano stati uccisi manifestanti? Perchè a me risulta che… -