Non è l' Arena | anticipazioni 24 novembre | intervista a Luigi Di Maio

Non è l'Arena - la Iavarone sta con Giletti : "I cantanti neomelodici spacciano i valori della camorra" : La professoressa Maria Luisa Iavarone, ospite da Massimo Giletti a Non è l’Arena, si sofferma sull’ormai sempre più imbarazzante vicenda legata al matrimonio trash tra il cantante neomelodico Tony Colombo e la vedova di un boss di camorra Tina Rispoli. "La canzone classica napoletana, nota in tutto

Non è l'Arena - l'esperta di piacere sessuale da Massimo Giletti. "Lei aiuta ad allungare?" - gelo a La7 : A Non è l'Arena si è parlato anche di piacere al femminile, con l'esperta Erica Caneva, consulente di Valigia Rossa, azienda dedicata al benessere sensoriale delle donne. Arrivata in studio con il suo bel trolley, Massimo Giletti si mostra un po' perplesso: "Non ci sono dentro cose a rischio?". Legg

Gaetano Arena : "Kikò? Non tradisco un amico. Non c'è stato un bacio con Ambra" (video) : Gaetano Arena, ospite, oggi, lunedì 18 novembre 2019, di 'Pomeriggio 5', ha raccontato la propria verità dopo la difesa di Enrico Contarin ed Ivana Icardi a favore di Kikò Nalli, convinto di non essere stato tradito dalla fidanzata Ambra Lombardo.prosegui la letturaGaetano Arena: "Kikò? Non tradisco un amico. Non c'è stato un bacio con Ambra" (video) pubblicato su Gossipblog.it 18 novembre 2019 18:34.

Non è l'Arena - Giletti contro Giarrusso : 'Non ne possiamo più dei politici dopo tragedie' : L'acqua alta che nei giorni scorsi ha messo in ginocchio Venezia ha occupato a lungo le prime pagine nazionali. Inevitabile chiedersi come mai l'opera che avrebbe evitato molti dei danni sia ancora incompiuta. Il riferimento è naturalmente al Mose. A Non è l'Arena la grande opera è stata oggetto del dibattito tra il conduttore Massimo Giletti e l'eurodeputato del Movimento Cinque Stelle Dino Giarrusso. Il giornalista si è scagliato contro la ...

Barbara D'Urso querela Giletti? La bomba di Dagospia dopo lo speciale Tony Colombo a Non è L'Arena : Dagospia lancia un'indiscrezione su Barbara D'Urso. La regina di Mediaset sarebbe in riunione con i vertici per discutere di una querela nei confronti di Massimo Giletti. Il conduttore di Non è L'Arena nella puntata di domenica 17 novembre è andato nuovamente in onda con uno speciale su Tony e Tina

Non è l'Arena - Feltri litiga con Biancofiore e De Girolamo : "Dite caz*ate - ma vaff...". Poi se ne va (Video) : Vittorio Feltri senza freni a Non è l’Arena. Il direttore di Libero prima litiga con Michaela Biancofiore e Nunzia De Girolamo, poi lascia il programma anzitempo in segno di protesta (qui il video).In studio si parla del caso dell’Alto Adige che chiede il ‘divorzio’ dall’Italia. Il giornalista si schiera subito dalla parte di Eva Klotz, leader di Sud-Tiroler Freiheit, forza che da tempo rivendica l’autonomia del territorio e l’annessione ...

Non è l'Arena - Feltri interrompe il collegamento e sbotta : 'Me ne vado a casa' : Nella puntata di domenica 17 novembre di Non è l'Arena si è tenuto un dibattito su Eva Klotz, leader di Sud-Tiroler Freiheit, forza politica che rivendica l’autonomia dell’Alto Adige. In studio c'erano le ex deputate Nunzia De Girolamo e Michaela Biancofiore ed il direttore di Libero, Vittorio Feltri. Quest'ultimo ha detto la sua, manifestando la sua netta posizione e scatenado reazioni molto discordanti con le due ospiti presenti. Dopo vari ...

Massimo Giletti sbotta a Non è l’Arena : “È intollerabile - che caz*o” : Non è l’Arena, Massimo Giletti si arrabbia: “Non ne possiamo più, che caz*o!” Nella puntata di Non è l’Arena trasmessa domenica 17 novembre, Massimo Giletti si è arrabbiato. Il conduttore de La7 ha dedicato buona parte della sua puntata all’alluvione di Venezia e su Taranto, altro scandalo italiano. Massimo Giletti ha puntato il dito sulla politica italiane e ne ha discusso in studio con gli ospiti: ...

Non è l'Arena - la furia di Massimo Giletti in diretta per Venezia : "Non è tollerabile - come si fa?" : "Ma come si fa? Perdiamo credibilità, perché? E' intollerabile". Massimo Giletti è una furia a Non è l'Arena. Il conduttore dedica la sua puntata all'alluvione di Venezia, dove ha un'inviata sul posto, e su Taranto, altro scandalo italiano. Massimo punta il dito sulla politica italiana, ovviamente,

Trento-Cremona 79-89 - Serie A Basket 2019-2020 : i ragazzi di coach Meo Sacchetti espugnano la BML Group Arena Nonostante un grande Alessandro Gentile : Non basta un grande Alessandro Gentile all’Aquila Trento nella partita casalinga contro la Vanoli Cremona. I ragazzi di coach Meo Sacchetti giocano una pallacanestro corale, mandano cinque giocatori in doppia cifra e portano a casa una bella vittoria su un campo molto difficile. Parte meglio Trento che nella parte centrale del quarto inaugurale riesce a toccare il +7, con un canestro di Kelly, sul 19-11. Cremona, però, chiama time ...

Non è l'Arena - anticipazioni 17 novembre : SudTirol e matrimonio di Tony Colombo tra i temi : Domenica 17 novembre, dalle ore 20:35 su La 7, andrà in onda una nuova puntata di 'Non è l'Arena', condotto come sempre da Massimo Giletti. Nel corso della puntata si affronteranno diversi temi, tra cui il matrimonio del cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli. In settimana, infatti, una troupe di 'Non è l'Arena' è stata aggredita a Napoli mentre cercava di avvicinarsi al cantante. Nella puntata di domani, inoltre, si affronterà anche ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti e il segreto del suo successo : ecco perché ha il tocco magico : Qualcuno si diverte a prendere in giro Mario Giordano per il suo modo divertente e "rumoroso" di condurre Fuori dal coro, su Retequattro. Giordano è un bravissimo giornalista, che ogni tanto si lascia andare ad alcuni eccessi, tipo gridare: «Brutto, brutto, brutto!». Conosco giornalisti che non si a