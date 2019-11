Fonte : ilgiornale

(Di domenica 24 novembre 2019) Alessandro Zoppo L’irlandese di “of” posta un video della manifestazione di Modena e manda a quel paese un utente che lo aveva invitato a “farsi gli affari propri” Liam Cunningham si è fatto contagiare dal leit motiv Sardine contro Matteo. L’irlandese, che ha interpretato Sir Davos Seaworth nella serie fantasyof, ha postato su Twitter un video della manifestazione del movimento che si è tenuta a Modena. L’estratto del flash mob al quale, in piazza Grande, hanno partecipato circa 7mila persone coglie un momento particolare: i manifestanti, sotto gli ombrelli aperti, intonano “Bella Ciao” e ripetono in coro lo slogan “Modena non si lega”. “‘BELLA CIAO CIAO CIAO’ !!!”, questo il commento di Cunningham al video, condiviso dalla pagina Twitter “Anti-Fascism & Far Right”. Molti utenti hanno commentato con entusiasmo questa presa ...

francogarna : L'attore di Game of Thrones diventa una sardina e se la prende con Salvini - sulcismassi : ??? A Liam Cunningham, l’attore che interpreta Ser Davos in Game of Thrones, piacciono le Sardine. Sul suo profilo T… - danielegabrieli : Leggo che Emilia Clarke avrebbe avuto delle resistenze a recitare nuda in Game of Thrones. Dico una cosa forse impo… -