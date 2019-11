Fonte : ilnapolista

(Di domenica 24 novembre 2019) Erano due mesi che ilnon vinceva. E’ bastato il ritorno diper riuscirci. Lo scrive Mauriziosu Repubblica. “Basta la parola, o forse la presenza: Mou torna e vince. Ilnon ci riusciva da due mesi, a lui sono bastati tre giorni”.lo avevamo perso da quasi un anno, da quando, il 18 dicembre 2018, era stato esonerato dal Manchester United. “Undici mesi senza di lui possono essere eterni, oppure scivolare via inosservati: brutto segno, se è successo. Come se Mou avesse cominciato a essere un po’ meno Mou. Ora lo chiamano “The Humble One”. Umile, addirittura: ma chi ci crede?”. Come un re, forse solo “un po’ invecchiato e un filo imbolsito”, “hato ile ilguarito”. Ilha così vinto 3-2 contro il West Ham. “Mou ha ...

napolista : Crosetti: #Mourinho taumaturgo, tocca il #Tottenham e magicamente lo guarisce Erano due mesi che la squadra non vi… -