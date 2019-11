Se Holmes e Chan indagano sul Titanic

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 23 novembre 2019) Luca Crovi Rino Casazza riporta in vita i classici del giallo, reinventandoli Luca Crovi Da alcuni anni la casa editrice Algama si è fatta portabandiera di una serie di fortunati apocrifi sherlockiani. Dopo avere ripubblicato tutte le opere che lo scrittore Enrico Solito ha dedicato ai nuovi casi del Segugio di Baker Street, a partire dal 2016 ha permesso allo scrittore Rino Casazza di produrre alcuni fortunati pastiches letterari disponibili in versione Ebook dove sono stati riportati in scena Sherlock, Padre Brown, Dracula, Philo Vance, Auguste Dupin. Casazza si è dimostrato abile nel reinventare i caratteri di questi protagonisti del giallo, scegliendo di volta in volta per loro dei casi anomali e intriganti. Con il recente Sherlock, Charliee il salvataggio dello scrittore originario di Sarzana sposta i due detective creati da Arthur Conan Doyle ed ...

