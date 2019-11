LIVE Coppa Davis 2019 | Semifinali in DIRETTA | Shapovalov-Khachanov 6-4 4-6 1-2 Russia

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Torna a farsi sentire la prima anche per. 15-15 Punti rapidissimi, continua la battaglia a Madrid. 2-2 Gran game salvato dal tennista nativo di Tel Aviv. 40-30 Torna a funzionare il servizio del canadese 30-30 Reagiscecon orgoglio. 15-30 E c’è il piccolo vantaggio per. Occasione in vista. 15-15 Risponde bene il canadese, dopo il 15 del russo. 2-1 Si ferma sul nastro la risposta di dritto di. 40-0 Il canadese a rete, passato senza problemi. 30-0 Tentativo del proverbiale e caratteristico rovescio in salto per Shapo ma la palla è out. 15-0 Servizio e dirtto perfetto dall’altra parte. 1-1 Volano via rapidi gli ultimi punti, si torna in perfetta parità. 40-15 Ancora grande performance del servizio per il giovane mancino. 30-15 Il servizio aiuta il canadese e arriva il ...

infoitsport : LIVE Coppa Davis 2019, Semifinali in DIRETTA: Russia-Canada e Spagna-Gran Bretagna, Nadal vuole la finale! - infoitsport : LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: risultati 20 novembre. Nadal implacabile: Spagna ai quarti. Fognini domina e vinc… - zazoomnews : LIVE Coppa Davis 2019 Semifinali in DIRETTA: Rublev supera Pospisil e regala il primo punto alla Russia contro il C… -