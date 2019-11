L' Isola di Pietro 4 | Arca | ' La farei nonostante la guida spericolata della Baschetti'

L'Isola di Pietro 4 - Francesco Arca non ha notizie certe : 'Ci spero ma dipende dai piani' : La terza stagione de L'Isola di Pietro ha ufficialmente chiuso i battenti nella puntata trasmessa su Canale 5 ieri, 22 novembre. Come era facile aspettarsi, i colpi di scena non sono mancati e il nome di Margherita come colpevole dell'omicidio di Chiara ha sorpreso tutti, dopo una lunga serie di ipotesi e depistaggi. Non solo: Valerio, che sembrava pronto a lasciare Carloforte, ha cambiato idea e ha deciso di vivere il presente insieme ad Elena. ...

Ascolti TV | Venerdì 22 novembre 2019. Tali e Quali vince con il 20.7% - L’Isola di Pietro chiude al 14.3% : L'Isola di Pietro 3 - Francesco Arca Su Rai1 Tali e Quali ha conquistato 4.352.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale 5 L’Isola di Pietro 3 ha raccolto davanti al video 3.077.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 986.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su ITalia 1 Batman Begins ha catturato l’attenzione di 1.200.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 La Vita Possibile ha raccolto ...

L’Isola di Pietro 4 si farà? Anticipazioni e curiosità attori : Anticipazioni L’Isola di Pietro 4: ci sarà davvero una nuova trama? E ora è giunto il momento di chiederci se ci sarà la quarta stagione de L’Isola di Pietro! Dopo il finale inaspettato, tutti si chiedono se Gianni Morandi – che interpreta nella serie Tv il dottor Sereni – possa ripresentarsi sul set anche l’anno […] L'articolo L’Isola di Pietro 4 si farà? Anticipazioni e curiosità attori proviene da ...

L'Isola DI PIETRO 3/ Anticipazioni 22 novembre : Caterina si avvicina a Diego : L'ISOLA di PIETRO 3, Anticipazioni 22 novembre 2019: Valerio depista le indagini per salvare Monica e Stella. Caterina si avvicina a Diego.

L'Isola di Pietro 3/ Anticipazioni 22 novembre : cosa fa quell'uomo misterioso? : L'Isola di Pietro 3, Anticipazioni 22 novembre 2019: Valerio depista le indagini per salvare Monica e Stella. cosa fa l'uomo misterioso?

L’Isola di Pietro 4 ci sarà? : Gianni Morandi Una nuova indagine giunge a compimento sull’isola di Carloforte, e il dottor Sereni ancora una volta può dire di aver fatto tutto il possibile per aiutare i propri pazienti e conoscenti: la terza stagione de L’Isola di Pietro si conclude con la scoperta dell’assassino della giovane Chiara, e i fan della serie si domandano se e quando ci sarà un quarto capitolo. Notizie ufficiali non ce ne sono e, come accade ad ...

L'Isola di Pietro 4 ci sarà?/ Anticipazioni : il turismo della Sardegna ringrazia... : Anticipazioni L'Isola di Pietro 4: si farà oppure o no? I fan non hanno alcun dubbio, ma è Gianni Morandi a lanciare qualche sospetto

L'Isola di Pietro 3/ Anticipazioni 22 novembre : Francesco Arca sui social dice che... : L'Isola di Pietro 3, Anticipazioni 22 novembre 2019: Valerio depista le indagini per salvare Monica e Stella; Elena vicino alla verità.

L'Isola di Pietro 3 puntata finale - trama : Monica forse copre il vero assassino di Chiara : Questa sera 22 novembre in prima serata andrà in onda la sesta ed ultima puntata de L'isola di Pietro, la fortunata fiction interpretata da Gianni Morandi, Chiara Baschetti e Francesco Arca, giunta al termine della terza stagione. Arriverà per i telespettatori il momento di scoprire chi ha ucciso Chiara Spanu. Non mancheranno i colpi di scena e i protagonisti dovranno anche affrontare delle difficoltà in campo personale. Mentre proseguiranno le ...

L'Isola di Pietro 3 - finale di stagione : stasera su Canale 5 l'ultima puntata : Scopriamo la trama ufficiale dell'ultima puntata con la fiction che vede Gianni Morandi nei panni del protagonista.

Il finale de L’Isola di Pietro 3 chiuderà la stagione e la serie? Anticipazioni 22 novembre : Il finale de L'Isola di Pietro 3 chiuderà la stagione e la serie? I fan possono iniziare a fare i conti con il fatto che la fiction con Gianni Morandi possa fermarsi proprio a questo terzo capitolo e non solo per via degli ascolti poco importanti ma anche per via del protagonista che inizia a frenare un po' per via dell'età che avanza mettendolo un po' in difficoltà. Girare una fiction non è facile soprattutto per via dei ritmi serrati e per ...

L’Isola di Pietro 3 - fine senza spoiler : anticipazioni sesta e ultima puntata venerdì 22 novembre : Dopo un mese e mezzo di ritmo molto serrato, con un episodio nuovo a settimana, si chiude la terza stagione de L’isola di Pietro: il gran finale che va in onda venerdì 22 novembre dalle 21.25 circa su Canale 5 è anche nuovo di pacca e risale a poco più di un mese fa, visto il problema riscontrato con quella che doveva essere la conclusione originale della stagione. Dunque è ora di tirare fuori i fazzoletti e prepararsi al distacco con ...

L'Isola di Pietro 4 ci sarà? : Rivedremo Gianni Morandi in camice e di corsa lungo i sentieri di Carloforte? E' la domanda che si fanno i telespettatori de L'Isola di Pietro, giunto a quota tre stagioni e di cui ancora non si hanno notizie ufficiali per quanto riguarda una quarta.Morandi, nelle recenti interviste, non si è sbilanciato: l'unica cosa che ha detto su una possibile quarta stagione è stata al settimanale Nuovo, a cui ha rivelato di iniziare a sentire la stanchezza ...

Anticipazioni L'Isola di Pietro 3 - ultimo episodio venerdì 22/11 : Monica si costituisce : La fiction televisiva 'L'Isola di Pietro 3', che vede protagonista Gianni Morandi, Chiara Baschetti e Francesco Arca è giunta al termine di questa stagione. venerdì 22 novembre, dalle ore 21.30 circa, su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata, dove si farà luce sulla morte di Chiara Spano. La giovane potrebbe avere finalmente giustizia. In caserma si presenterà Monica, che dirà di aver appiccato il fuoco. Caterina, invece, proverà a recuperare ...