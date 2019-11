Grillo si riprende il Movimento

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 23 novembre 2019) Ha scombinato tutti i suoi piani. Si è precipitato a Roma, aveva bisogno di una mano sostanziosa da parte di Beppee il garante M5s non gliel’ha negata. Ecco che Luigi Di Maio, da mesi assediato da chi non lo riconosce più come capo politico, alle sette del mattino è già su volo che da Catania lo porterà a Roma e alle 8.25 è all’ingresso dell’hotel nel cuore della Capitale, ormai sede dei tanti vertici di partito. Due ore di faccia a faccia conper poire l’aereo e tornare in Sicilia.La frenesia degli spostamenti, lo sguardo teso di Di Maio, il fare sprezzante con i cronisti, il cambio di agenda danno l’idea dell’urgenza e della drammaticità del momento. Di Maio ottiene pubblicamente il riconoscimento, da parte del Garante, l’unico che può rimuoverlo, del ruolo di capo ...

tarabbo : GRILLO RIPRENDE IN MANO IL M5S: “DI MAIO RESTA IL CAPO”. E AL PD PROPONE UN CONTRATTO DI GOVERNO DA GENNAIO. “CON L… - babylonboss : @ErmannoKilgore Se non riprende le redini in mano Grillo, il M5S è destinato all'auto distruzione. - antoniodballaro : Andrea Grillo riprende e amplia il post di Ghislain Lafont sull’approccio di papa Francesco: per una chiesa non più… -